"Не путай своих овец с государственными!": соцсети высмеяли Захарову за объяснение смерти журналистов в Африке

Пользователи социальных сетей резко отреагировали на комментарий представителя МИД РФ Марии Захаровой о российских ЧВК в Центральноафриканской республике.

Российский дипломат заявила, что Москва не таила факт пребывания своих военных в Центральной Африке: "Никакой сенсации в наличии российских инструкторов в ЦАР нет, никто ничего не скрывал".

Она также добавила, что погибшие в ЦАР российские журналисты, ехавшие снимать фильм о действиях частной военной компании "Вагнер", были убиты не в той местности, которая ведет к лагерю наемников.

На что последовали ремарки пользователей о том, что ЧВК не являются государственными структурами

Напомним, в Центральноафриканской республике вспыхнули массовые протесты из-за убийства мирного жителя. Предположительно его могли убить российские наемники одной из ЧВК.

Ранее мы писали, что наемников для ЧВК "Вагнера", которые воюют вместе с бойцами армии Асада в Сирии, поставляла партия российского националиста Эдуарда Лимонова "Другая Россия". Но уже сегодня сирийский "рынок" стал неинтересен наемникам, которые заявляли, что якобы сражаются во имя исторического альянса между Москвой и Дамаском. И наемники были замечены в Африке.

Ссылаясь на данные сайта Conflict Intelligence Team (CIT) – независимого источника, расследующего конфликт в Сирии, издание отмечает, что ЧВК "Вагнера" набирает на работу от 2 до 3 тыс. наемников. А около 80 человек погибли во время боя с армией США в феврале.