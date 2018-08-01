"Не путай своих овец с государственными!": соцсети высмеяли Захарову за объяснение смерти журналистов в Африке

Сегодня, 18:23

Пользователи раскритиковали попытку чиновницы объяснить ситуацию с российскими военными в Африке

Фото: ntv.ru
Фото: ntv.ru

Пользователи социальных сетей резко отреагировали на комментарий представителя МИД РФ Марии Захаровой о российских ЧВК в Центральноафриканской республике

Российский дипломат заявила, что Москва не таила факт пребывания своих военных в Центральной Африке: "Никакой сенсации в наличии российских инструкторов в ЦАР нет, никто ничего не скрывал".

Она также добавила, что погибшие в ЦАР российские журналисты, ехавшие снимать фильм о действиях частной военной компании "Вагнер", были убиты не в той местности, которая ведет к лагерю наемников.

05d90f0b1e6591dfed2a6900b08a65c2

На что последовали ремарки пользователей о том, что ЧВК не являются государственными структурами

4552e7e12b08886f839b5152c8d791e5

Напомним, в Центральноафриканской республике вспыхнули массовые протесты из-за убийства мирного жителя. Предположительно его могли убить российские наемники одной из ЧВК. 

Ранее мы писали, что наемников для ЧВК "Вагнера", которые воюют вместе с бойцами армии Асада в Сирии, поставляла партия российского националиста Эдуарда Лимонова "Другая Россия". Но уже сегодня сирийский "рынок" стал неинтересен наемникам, которые заявляли, что якобы сражаются во имя исторического альянса между Москвой и Дамаском. И наемники были замечены в Африке.

Ссылаясь на данные сайта Conflict Intelligence Team (CIT) – независимого источника, расследующего конфликт в Сирии, издание отмечает, что ЧВК "Вагнера" набирает на работу от 2 до 3 тыс. наемников. А около 80 человек погибли во время боя с армией США в феврале.
журналисты, Африка, захарова, наемники, мид рф, ЦАР

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Техно

Баобабы погибают один за другим. Фото: pixabay

В Африке массово гибнут древнейшие баобабы

13 Июня, 16:01

Возраст деревьев колеблется от 1 до свыше 2,5 тысяч лет

Россия

МИД России. Фото из открытых источников

МИД России подтвердил фамилии погибших журналистов в Африке

Сегодня, 03:01

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело
Загрузка...
Загрузка...