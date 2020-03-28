Невзоров объяснил, почему Путин – позер и понтярщик и мастер блистательной показухи

Итальянский «десант» – это в чистом виде сеанс черной геополитической магии, говорит журналист

Отправка Россией в Италию 14-ти военно-транспортных самолетов Ил-76 с "гуманитарным" грузом для борьбы с эпидемией коронавируса – показуха президента РФ Владимира Путина.

Об этом известный российский журналист и публицист Александр Невзоров рассказал в эфире радио "Эхо Москвы".

"В Италию ушли тяжело груженые борта с лекарствами, техникой, врачами. И вот при всем желании, конечно, этим невозможно не восхищаться, потому что борта идут не в Пермскую глубинку, они идут не в Ленобласть, не в Нефтеюганск куда-нибудь, где их даже уже не ждут, потому что хорошо знают зверские повадки Родины", – подчеркивает бывший депутат Госдумы РФ четырех созывов.

"Илы" не идут туда, где гнилые стены, желтая капель с ледяного потолка, вонь и пачка арбидола на обреченное отделение, продолжает он.

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"Вот эшелон уходит в Италию. И я вам могу сказать, что, конечно, В.В. поразительно питерский персонаж, абсолютно питерский, как все мы здесь. Он, конечно, позер и невиданный понтярщик и мастер блистательной показухи. Он умеет делать, как все питерские, очень красивые жесты", – говорит журналист.

По его мнению, итальянский "десант" – это в чистом виде сеанс черной геополитической магии.

"Понятно, что подобный экстремальный десант из 14 самолетов куда-нибудь в Братск или в Пензу в больницу был бы – чем? Был бы признанием в абсолютной разрухе и депрессии страны, в необходимости каких-то авральных мер. Это было бы живым доказательство бедствия, краха и отсутствия нормальной медицины для 95% населения", – продолжает публицист.

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Видео: Reuters

Он заметил, что тот же самый авиаэшелон в Италию – это попытка показать мощь, процветание, благополучие, избыточность России и ее медицины.

"Это гениально, конечно, ведь для любых наблюдателей римская посадка набитых медиками "Илов" однозначное свидетельство благополучия и изобилия России, которая уже не знает, куда бы еще ей деть силы и средства", – иронизирует Невзоров.

По его словам, это политическое шулерство на грани гениальности, достойное первых страниц всех хрестоматий.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Россия помогает Италии в борьбе с коронавирусом не только из гуманитарных побуждений, а преследует свои политические и дипломатические интересы , пишет итальянское издание La Stampa.

Также напомним, что Невзоров троллил Путина за визит в инфекционную больницу, где лежат зараженные коронавирусом, после которого его пресс-секретарь распорядился уничтожить мобильный, которым снимали хозяина Кремля.

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