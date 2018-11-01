Невзоров снова троллит спецслужбы России за отравление Скрипаля: ГРУ публично обделалось

После такого провала страны может даже не претендовать на великодержавность, говорит журналист

Россия не интересует европейские СМИ. А тема расследования нашумевшего отравления экс-полковника Главного разведуправления Генштаба Минбороны РФ Сергея Скрипаля была сдана в "архив", несмотря на публичное унижение агентов ГРУ.

Об этом известный российский журналист и публицист Александр Невзоров рассказал в эфире радио "Эхо Москвы".

"Я говорю именно о медийном общеевропейском мире. Ведь в России, если вы посмотрите, три четверти новостей – это разговор о мире, что в нем происходит, и в качестве оси этого мира представлен Путин, вокруг которого уже вертится всякая мелкая склочная сволочь типа Трампа, Меркель, всяких Асадов и пап в шапочках и без шапочек, которая каким-то образом безуспешно строит козни великой России. Но там, в Европе темы России нет вообще. Вот Скрипаль, он давно в архиве, и никого уже не интересует", – рассказал эксперт по вопросам СМИ.

"Все отхихикались о том, как публично обделалось русское ГРУ. И дело даже не в том, что оно публично обделалось. Дело в том, что оно продемонстрировало такое качество стула, которое немыслимо даже для разведки даже развивающейся страны, не то что там страны, которая претендует на великодержавность", – иронично добавил журналист.

Напомним, ранее Невзоров заявил, что провал агентов ГРУ, мнимых "Руслана Боширова" и "Александра Петрова", которые в Британии пытались отравить беглого экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, превратил российскую разведслужбу в посмешище.

Также ранее сообщалось, что Невзоров поиздевался над "Бошировым" и "Петровым" и заявил, что в ГРУ остальные еще хуже.