Невзоров троллит отравителей Скрипалей: В советские времена ГРУ совершало эти выходки красиво

В том аду, который устроили с помощью "Новичка", абсолютно четко прослеживается роль России, говорит журналист

Заявление пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой о якобы непричастности России к отравлению экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери было похоже на признание в том, что как раз российские спецслужбы и замешаны в этом деле.

Об этом известный российский журналист и публицист Александр Невзоров рассказал в эфире радио "Эхо Москвы".

"Захарова не опровергла (доклад британской прокуратуры – Ред.). Ведь она умеет сказать любую фразу, которая кажется абсолютно законченной чушью, но, тем не менее, в этой фразе, в общем, содержится отчасти и признание. И вполне понятно, что в том аду, который устроили при помощи этих газов, действительно, абсолютно четко отслеживается роль России и того ада, который мы умеем сделать из своей жизни", – говорит журналист.

Говоря о том, что нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отправили Скрипалей, содержалось в поддельном пузырьке духов Nina Ricci, Невзоров вспомнил историю с отправлением радиоактивным полонием сбежавшего на Запад экс-сотрудника КГБ и ФСУ Александра Литвиненко: "Трансураном, которым отравили Литвиненко, ухитрились загадить половину Лондона, потерять какие-то пузырьки".

Фото: AFP

Публицист с ностальгией вспомнил: "В старину, вот в те советские времена советская разведка и советское ГРУ умело совершать эти выходки красиво, эффектно… Всегда подпадая под подозрение, но имея и умея из-под этих подозрений выкарабкаться".

Напомним, США требуют от РФ выдать отравителей Скрипалей.

Контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда опубликовало в среду серию фотографий двух россиян, подозреваемых им в покушении на Скрипалей с использованием "Новичка". По данным британского следствия, мужчины, которым около 40 лет, путешествовали с российскими паспортами под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Хотя в Скотленд-Ярде не считают данные паспорта фальшивыми, следователи подозревают, что в них не были указаны настоящие имена. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в среду, что опубликованные имена подозреваемых ни о чем не говорят России.