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Ни на что не жаловался и очень ждал встречи: Кольченко впервые за год встретился с матерью

16 июня, 19:35

Украинский узник Кремля провел трое суток в общении с мамой

Александр Кольченко
Александр Кольченко. Фото: Facebook

Мать украинского политзаключенного Александра Кольченко получила длительное свидание со своим сыном и трое суток провела с сыном колонии в Челябинской области. Об этом сообщила племянница Кольченко Анастасия в своем Facebook.

"Саша чувствует себя хорошо, как обычно, ни на что не жалуется. Очень ждал этой встречи, чтобы вспомнить вкус домашней еды, приготовленной руками мамы. Российское СМИ практически не читает, кроме "Новой газеты", из которой по-прежнему вырезают и закрашивают статьи с "запрещенной информацией", - написала она.

Девушка также отметила, что Кольченко задавал множество вопросов про семью, друзей, ситуацию в мире, про Украину и Крым.

"Когда потеплело, начал чаще ходить на прогулки, играть в волейбол и просто ходить в спортзал. Вместе с адвокатом собирается писать ходатайство про изменение режима содержания. Также передает всем привет и просит писать письма", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Александр Кольченко оказался в штрафном изоляторе за "несоблюдение формы одежды".

Кроме того, как мы писали, мать Александра Кольченко в конце июля впервые в 2018 году смогла навестить сына в российской колонии.

Напомним, в июне тюремщики рассказали о состоянии здоровья украинца Кольченко. Как сообщили в пресс-бюро управления ФСИН по Челябинской области, после окончания голодовки Кольченко прошел общеклиническое обследование.

Также узник Кремля попросил о встрече с украинским омбудсменом. Он написал заявления на имя начальника колонии о встрече с консулом Украины в Екатеринбурге и уполномоченной по правам человека Людмилой Денисовой.

Как известно, Олега Сенцова и Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014. Их обвинили в подготовке терактов, приговорив Кольченко к 10, а Сенцова — к 20 годам лишения свободы.

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Тег заключенный, кольченко, Узник Кремля

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