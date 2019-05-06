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Ни пожарных, ни медиков: очевидец рассказал об авиакатастрофе в Шереметьево

6 мая, 12:26

Россиянин утверждает, что после посадки самолет не менее пяти минут "просто стоял и горел"

Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva
Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva.

Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" совершил аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево" 5 мая уже дымящимся.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил гендиректор российского музыкального фестиваля Kubana Илья Островский, который стал очевидцем аварии – во время крушения его и других пассажиров перевозили из одного терминала в другой.

"Вчерашняя трагедия развернулась прямо у нас на глазах, пока мы ехали вдоль взлетной полосы. Самолет уже садился дымящимся, чем и привлёк внимание пассажиров нашего автобуса", – пишет мужчина.

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В то же время, по словам Островского, открытое пламя объяло лайнер уже после касания с землей, после чего из-за огня и дыма было сложно что-либо разобрать.

"Я был дико удивлён тому, что вокруг никого не было. Я видел такие катастрофы только в фильмах и помню, как обычно на взлетной полосе ещё до посадки собирались пожарные, кареты скорой помощи, спасатели. Ничего такого тут даже близко не было", – добавил он.

Очевидец утверждает, что после посадки лайнер с пассажирами не менее пяти минут "просто стоял и горел, все больше охватываемый пламенем". Первая пожарная машина подъехала лишь через пять минут после посадки SSJ-100.

"Огонь был настолько сильный, что невозможно было даже разобрать тип и размер судна", – отметил Илья Островский.

Сам он не стал кого-либо винить в трагедии, которая отняла жизни 41 человека, а вместо этого выразил соболезнования близким погибших.


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Тег Россия, пожар, москва, аэропорт, самолет, авиакатастрофа, шереметьево, Sukhoi SuperJet

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