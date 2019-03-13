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Новые санкции США вызвали истерику в Кремле

Сегодня, 14:23

"Права рука" Путина Сергей Песков назвал новые меры Белого дома "оголтелой русофобией" и "эмоциональной экзальтацией"

Фото: Pixabay
Новые санкции США вызвали истерику в Кремле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8f6/1b0/5c88f61b0ade7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8f6/1b0/5c88f61b0ade7.jpg Россия "Права рука" Путина Сергей Песков назвал новые меры Белого дома "оголтелой русофобией" и "эмоциональной экзальтацией"

Российское руководство считает ряд законодательных инициатив, принятых американским Конгрессом на прошлой неделе в отношении действий РФ, проявлением "оголтелой русофобии".

"Подобные законопроекты могут лишь негативно повлиять. Это продолжающаяся весьма недружественная, оголтелая русофобская линия. Это продолжение такой эмоциональной экзальтации. Поэтому сейчас мы не ожидаем как-то трезвых оценок со стороны американских законодателей", – заявил 13 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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В то же время он уверен, что в ближайшее время послаблений от США России ждать не стоит.

"Это внутриамериканские процессы, любой специалист, который знает новую и новейшую историю США, с легкостью спрогнозирует, что по мере приближения к президентским выборам накал русофобии будет только нарастать", – добавил Песков.

Напомним, что ранее Палата представителей США приняла резолюцию о санкциях в отношении причастных к убийству российского оппозиционера Бориса Немцова и два законопроекта: с требованием раскрыть доходы президента России Владимира Путина и о запрете членам Белого дома признавать оккупированный Крым частью РФ.

Как мы уже писали, в прошлом месяце Песков также назвал американские санкции необоснованной "оголтелой русофобией".

В то же время, недавно президент США Дональд Трамп продлил санкции против России на год. Смотрите подробней в сюжете "Сегодня":

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Тег США, кремль, Песков, санкции против России , русофобия

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Источник:

ТАСС

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