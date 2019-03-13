Новые санкции США вызвали истерику в Кремле
"Права рука" Путина Сергей Песков назвал новые меры Белого дома "оголтелой русофобией" и "эмоциональной экзальтацией"
Российское руководство считает ряд законодательных инициатив, принятых американским Конгрессом на прошлой неделе в отношении действий РФ, проявлением "оголтелой русофобии".
"Подобные законопроекты могут лишь негативно повлиять. Это продолжающаяся весьма недружественная, оголтелая русофобская линия. Это продолжение такой эмоциональной экзальтации. Поэтому сейчас мы не ожидаем как-то трезвых оценок со стороны американских законодателей", – заявил 13 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В то же время он уверен, что в ближайшее время послаблений от США России ждать не стоит.
"Это внутриамериканские процессы, любой специалист, который знает новую и новейшую историю США, с легкостью спрогнозирует, что по мере приближения к президентским выборам накал русофобии будет только нарастать", – добавил Песков.
Напомним, что ранее Палата представителей США приняла резолюцию о санкциях в отношении причастных к убийству российского оппозиционера Бориса Немцова и два законопроекта: с требованием раскрыть доходы президента России Владимира Путина и о запрете членам Белого дома признавать оккупированный Крым частью РФ.
Как мы уже писали, в прошлом месяце Песков также назвал американские санкции необоснованной "оголтелой русофобией".
В то же время, недавно президент США Дональд Трамп продлил санкции против России на год. Смотрите подробней в сюжете "Сегодня":
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Новые санкции США вызвали истерику в Кремле". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Президент США и премьер Чехии высказались за сохранение санкций против РФ из-за Украины
Андрей Бабиш стал первым с 2011 года чешским премьером, получившим приглашение в Белый дом
Из-за санкций США Россия не может строить самолеты
После введения санкций в отношении "Ростеха" госкомпания лишилась доступа к композитным материалам для самолетостроения
Санкции из-за "Северного потока – 2" и помощь Украине: Сенат США готовит новую резолюцию
Сенаторы хотят призвать Дональда Трампа к политике по предотвращению дальнейшей агрессии со стороны России
ЕС и США готовят новые санкции против России из-за захвата украинских моряков – СМИ
По данным СМИ, Брюссель и Вашингтон координируют действия по усилению влияния на режим Путина