Новые санкции США вызвали истерику в Кремле

"Права рука" Путина Сергей Песков назвал новые меры Белого дома "оголтелой русофобией" и "эмоциональной экзальтацией"

Фото: Pixabay

Новые санкции США вызвали истерику в Кремле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8f6/1b0/5c88f61b0ade7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8f6/1b0/5c88f61b0ade7.jpg 2019-03-13T14:23:00+02:00 Россия "Права рука" Путина Сергей Песков назвал новые меры Белого дома "оголтелой русофобией" и "эмоциональной экзальтацией"

Российское руководство считает ряд законодательных инициатив, принятых американским Конгрессом на прошлой неделе в отношении действий РФ, проявлением "оголтелой русофобии".

"Подобные законопроекты могут лишь негативно повлиять. Это продолжающаяся весьма недружественная, оголтелая русофобская линия. Это продолжение такой эмоциональной экзальтации. Поэтому сейчас мы не ожидаем как-то трезвых оценок со стороны американских законодателей", – заявил 13 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В то же время он уверен, что в ближайшее время послаблений от США России ждать не стоит.

"Это внутриамериканские процессы, любой специалист, который знает новую и новейшую историю США, с легкостью спрогнозирует, что по мере приближения к президентским выборам накал русофобии будет только нарастать", – добавил Песков.

Напомним, что ранее Палата представителей США приняла резолюцию о санкциях в отношении причастных к убийству российского оппозиционера Бориса Немцова и два законопроекта: с требованием раскрыть доходы президента России Владимира Путина и о запрете членам Белого дома признавать оккупированный Крым частью РФ.

Как мы уже писали, в прошлом месяце Песков также назвал американские санкции необоснованной "оголтелой русофобией".

В то же время, недавно президент США Дональд Трамп продлил санкции против России на год. Смотрите подробней в сюжете "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Новые санкции США вызвали истерику в Кремле". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.