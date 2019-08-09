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Новые взрывы боеприпасов в России: стала известна причина

Сегодня, 19:49

Боеприпас сдетонировал в результате удара молнии, утверждают военные

Причиной подрыва боеприпаса на военном арсенале под Ачинском в Красноярском крае России 9 августа стала попавшая  в него молния.

Об этом после случившегося сообщили в пресс-службе Центрального военного округа Вооруженных сил РФ.

Российские военные утверждают, что в результате ЧП сотрудник вневедомственной охраны склада получил незначительное ранение – у него порезы стеклом.

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Боеприпас сдетонировал после того, как 5 августа пожар уничтожил систему защиты склада от молний и вывел из строя молниеотводы хранилищ.

Тем временем врачи в Ачинской районной больнице сообщают уже о девяти пострадавших, среди них - четверо военных и пять гражданских. Один потерпевший находится в тяжелом состоянии, еще двое – в состоянии средней тяжести.

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Фото: "Сегодня"

Администрация Ачинского района снова ввела режим ЧС в связи со взрывами.

Напомним, пожар в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам под Ачинском начался в понедельник примерно в 13 часов по московскому времени, из-за огня снаряды начали взрываться.

В результате ЧП один человек погиб и еще восемь получили различные травмы. К тому же, жителей населенных пунктов в радиусе 20 км от горящего арсенала эвакуировали.

Взрывы прекратились 6 августа. В этот же день пожар под Ачинском удалось полностью потушить.

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Россия боеприпасы склад боеприпасов взрывы на складах Ачинск

Источник: Интерфакс

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