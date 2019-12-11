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Одного из главных антикоррупционеров России осудили за коррупцию

11 декабря, 04:45

Вадим Надвоцкий должен был бороться с коррупцией, но при этом сам брал взятки

Вадим Надвоцкий. Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Алтайскому краю

Вадим Надвоцкий. Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Алтайскому краю

В России, где ранее арестовали экс-министра по подозрению в хищении 4 млрд рублей, вынесли приговор одному из бывших борцов с коррупцией.

Как сообщили в пресс-центре Следственного комитета РФ, Вадим Надвоцкий проведет четыре года в колонии строгого режима и должен будет выплатить 25,8 млн рублей (около 410 тыс. долларов) штрафа.

По иронии судьбы бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД РФ по Алтайскому краю признали виновным именно в коррупции – с 2016 по 2018 год один из местных бизнесменов заплатил ему 12,9 млн рублей за покровительство двум своим компаниям.

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В ноябре 2018 года Надвоцкого и его посредника задержали. Со временем дело чиновника выделили в отдельное производство и он полностью признал свою вину.

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Ian Langsdon/Pool via REUTERS

Напомним, в прошлом году глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин назвал самое коррупционное ведомствостраны. По его мнению, бесспорным рекордсменом в вопросе финансовых нарушений среди госкомпаний является "Роскосмос": в ведомстве неправильно проводят закупки, завышают цены и омертвляют средства, выделенные на недостроенные или простаивающие объекты.

Тем временем израильского премьера Биньямина Нетаньяху также обвинили в коррупции – против главы правительство возбуждено три уголовных производства за мошенничество, злоупотребление доверием и взяточничество.

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