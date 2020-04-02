Огромная толпа и все без масок: россиян возмутила репетиция парада 9 Мая

В России, где ранее допускали отмену праздника 9 Мая из-за коронавирусной эпидемии, полным ходом идет подготовка к Параду победы.

В соцсетях появились видео с военного полигона "Алабино", где идут совместные тренировки пеших парадных расчетов и механизированных колонн.

В то время, как в Москве введен режим всеобщей самоизоляции, на снятых кадрах множество российских военнослужащих нарушают объявленные правительством эпидемиологические меры – не придерживаются необходимой 1,5-метровой дистанции и не носят маски.

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Автор видео эмоционально реагирует на происходящее, не скрывая своего возмущения и не подбирая слов:

На полигоне "Алабино" в Подмосковье создана точная копия Красной площади – именно здесь ежегодно проходят репетиции перед Девятым мая. Обычно таких репетиций 10, но, как сообщили в Министерстве обороны РФ, в этом году их должно было быть три – 29 апреля и 4 мая, а также генеральная – 7 мая.

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При этом российские СМИ, ссылаясь на собственные источники, пишут, что в Кремле обсуждаются варианты как с переносом парада на 3 сентября с возможностью приурочить его к окончанию Второй мировой войны, так и с проведением мероприятия без зрителей.

Стоит отметить, что по состоянию на 2 апреля количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России составляет 3 548 человек – с предыдущих суток это число увеличилось на 771. Лидерство по этому показателю удерживает Москва, где общее число инфицированных составило 2 475.

Кроме того, по официальной информации Кремля 45 пациентов выздоровели, а девять скончались.

Напомним, что вслед за Москвой контроль за соблюдением режима полной самоизоляции ужесточили также и в Нижегородской области, жителям которой разрешили покидать место проживания или переезжать только при оформлении заявки и получении QR-кода.

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