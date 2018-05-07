"Он вернулся, а точнее – не уходил": Шнуров потроллил Путина новым стихом
Президент РФ только сегодня официально вступил в должность, приняв присягу
Официальное вступление на четвертый президентский срок Владимира Путина российский музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров "потроллил" своим новых стихотворением, которое опубликовал в Instagram.
Сегодня Владимир Путин принял присягу президента России и торжественно поклялся российскому народу в верности. Он пошел на четвертый президентский срок. Шнуров не упустил возможности "потроллить" бессменность президента в России, намекнув, что он, в принципе-то, "никуда и не уходил".
Вы не видели где Вова?
Вышел? Нет, как раз пришел!
Вова к нам вернулся снова,
Чтобы было хорошо!
Без него никак не можно!
Это факты, а не лесть!
Вкус теряется пирожных,
Если без него их съесть.
Всех изданий заголовки,
Затрубят на зависть Басте, -
"Если где-то нету Вовки,
Там случается несчастье!"
Посмотрел на нас всех строго.
Вспыхнул свет паникадил.
Он вернулся! Слава Богу!
А точней – не уходил.
Также появились фото, как Путин обживался в "новом" кабинете после официально вхождения в должность президента России.
Напомним, накануне, в субботу, в России прошли массовые протесты против Путина "Он нам не царь" в связи с его новым президентским сроком. В общей сложности в российских городах задержали более тысячи человек.