"Он вернулся, а точнее – не уходил": Шнуров потроллил Путина новым стихом

Вчера, 14:32

Президент РФ только сегодня официально вступил в должность, приняв присягу

Шнуров и Путин. Коллаж &quot;Сегодня&quot; (Фото: instagram.com/shnurovs, AFP)
Шнуров и Путин. Коллаж "Сегодня" (Фото: instagram.com/shnurovs, AFP)

Официальное вступление на четвертый президентский срок Владимира Путина российский музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров "потроллил" своим новых стихотворением, которое опубликовал в Instagram.

Сегодня Владимир Путин принял присягу президента России и торжественно поклялся российскому народу в верности. Он пошел на четвертый президентский срок. Шнуров не упустил возможности "потроллить" бессменность президента в России, намекнув, что он, в принципе-то, "никуда и не уходил".

Вы не видели где Вова?

Вышел? Нет, как раз пришел!

Вова к нам вернулся снова,

Чтобы было хорошо!

Без него никак не можно!

Это факты, а не лесть!

Вкус теряется пирожных,

Если без него их съесть.

Всех изданий заголовки,

Затрубят на зависть Басте, -

"Если где-то нету Вовки,

Там случается несчастье!"

Посмотрел на нас всех строго.

Вспыхнул свет паникадил.

Он вернулся! Слава Богу!

А точней – не уходил.

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Также появились фото, как Путин обживался в "новом" кабинете после официально вхождения в должность президента России.

Напомним, накануне, в субботу, в России прошли массовые протесты против Путина "Он нам не царь" в связи с его новым президентским сроком. В общей сложности в российских городах задержали более тысячи человек.
Путин, инаугурация, шнуров, троллинг, стих
Источник:

"Сегодня"

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