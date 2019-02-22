Опасное ЧП с "Боингом" в Москве: самолет задел хвостом землю при посадке
Из-за сильного ветра лайнер не смог приземлиться и, когда пошел на второй круг, повредил хвостовое оперение
В московском международном аэропорту "Внуково" произошел опасный инцидент с пассажирским лайнером, который задел хвостом взлетно-посадочную полосу.
ЧП случилось с летевшим из города Самара самолетом Boeing-737 российского лоукостера "Победа" после того, как из-за сильного ветра он не смог приземлиться и пошел на второй круг.
"Однако пилотам удалось поднять лайнер в воздух и со следующей попытки благополучно приземлиться", – сказал источник.
В экстренных службах сообщают, что в ходе произошедшего было повреждено хвостового оперения лайнера. Однако по версии представителей авиаперевозчика, жизням пассажиров и экипажа ничего не угрожало.
"Угрозы безопасности не было, и быть не могло. Это абсолютно штатная ситуация. Речь идет о специальном резиновом ограничителе, защищающем фюзеляж", – заявили в пресс-службе "Победы".
В авиакомпании утверждают, что "уже сегодня борт будет допущен к рейсам".
Напомним, похожий инцидент произошел в начале месяца в Магадане, где из-за сильного ветра пассажирскому лайнеру приходилось несколько раз заходить на посадку.
Кроме того, ранее в феврале во время руления после посадки в московском аэропорту "Домодедово" лайнер Sukhoi Superjet-100 повредил крыло, задев им мачту освещения.
Мы также писали, что из-за сильного ветра в Мексике сразу после вылета рухнул пассажирский самолет с 101 человеком на борту, однако никто из них не погиб.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Опасное ЧП с "Боингом" в Москве: самолет задел хвостом землю при посадке". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самолет рейса Москва – Кишинев совершил вынужденную посадку в аэропорту Одессы
Авиакомпания предоставила два больших автобуса для транспортировки пассажиров в Молдову
В Японии и-за выпавшего снега самолет съехал с рулежной дорожки
На борту авиалайнера находились 200 пассажиров
Российский пассажирский самолет вынужденно сел в Будапеште
Самолет Airbus выполнял рейс из Белграда в Москву
В российском аэропорту рухнул трап с людьми: аварию сняли на видео
В результате аварии пострадали шестеро человек, что не помешало самолету вылететь в пункт назначения