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Опасное ЧП с "Боингом" в Москве: самолет задел хвостом землю при посадке

Сегодня, 12:39

Из-за сильного ветра лайнер не смог приземлиться и, когда пошел на второй круг, повредил хвостовое оперение

Фото: Flickr
Опасное ЧП с "Боингом" в Москве: самолет задел хвостом землю при посадке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fce/0d7/5c6fce0d79ecf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fce/0d7/5c6fce0d79ecf.jpg Россия Из-за сильного ветра лайнер не смог приземлиться и, когда пошел на второй круг, повредил хвостовое оперение

В московском международном аэропорту "Внуково" произошел опасный инцидент с пассажирским лайнером, который задел хвостом взлетно-посадочную полосу.

ЧП случилось с летевшим из города Самара самолетом Boeing-737 российского лоукостера "Победа" после того, как из-за сильного ветра он не смог приземлиться и пошел на второй круг.

"Однако пилотам удалось поднять лайнер в воздух и со следующей попытки благополучно приземлиться", – сказал источник.

В экстренных службах сообщают, что в ходе произошедшего было повреждено хвостового оперения лайнера. Однако по версии представителей авиаперевозчика, жизням пассажиров и экипажа ничего не угрожало.

"Угрозы безопасности не было, и быть не могло. Это абсолютно штатная ситуация. Речь идет о специальном резиновом ограничителе, защищающем фюзеляж", – заявили в пресс-службе "Победы".

В авиакомпании утверждают, что "уже сегодня борт будет допущен к рейсам".

Напомним, похожий инцидент произошел в начале месяца в Магадане, где из-за сильного ветра пассажирскому лайнеру приходилось несколько раз заходить на посадку.

Кроме того, ранее в феврале во время руления после посадки в московском аэропорту "Домодедово" лайнер Sukhoi Superjet-100 повредил крыло, задев им мачту освещения.

Мы также писали, что из-за сильного ветра в Мексике сразу после вылета рухнул пассажирский самолет с 101 человеком на борту, однако никто из них не погиб.

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Тег Россия, москва, самолет, внуково, пассажирский лайнер, Boeing-737

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Источник:

Интерфакс

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