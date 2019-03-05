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Операция для Гриба и помощь Дудке: Денисова обсудила с Москальковой здоровье узников Кремля

Вчера, 23:52

Омубдсмен заявляет об ухудшении состояния здоровья политзаключенного Гриба

Гриб написал письмо журналистам
Гриб написал письмо журналистам. Фото: Facebook
Операция для Гриба и помощь Дудке: Денисова обсудила с Москальковой здоровье узников Кремля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/690/c89/5c5690c8973f1.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/690/c89/5c5690c8973f1.jpeg Россия Омубдсмен заявляет об ухудшении состояния здоровья политзаключенного Гриба

Украинский омбудсмен Людмила Денисова призвала уполномоченного по правам РФ Татьяну Москалькову способствовать тому, чтобы украинскому политзаключенному Павлу Грибу сделали срочную операцию.

Об этом Денисова написала на совей страничке в Facebook.

Омбудсмен сообщила, что украинский врач констатировал ухудшение состояния здоровья Гриба во время судебного заседания 4 марта.

"Обратилась к Москальковой с просьбой, чтобы Павлу Грибу сделали срочную хирургическую операцию. Ведь присутствовавший на судебном заседании (4 марта 2019 года) украинский врач констатировал ухудшение состояния здоровья парня и отметил, что предоставленные условия содержания несут угрозу для жизни", – говорится в сообщении.

Кроме того, Денисова сообщила Москальковой, что политзаключенному Владимиру Дудке нужна медицинская помощь и надлежащие условия содержания. Российский омбудсмен пообещала повторно проверить условия и состояние его здоровья.

 Ранее Денисова сообщила, что 20-летний политзаключенный Павел Гриб находится "в сверхкритическом состоянии и нуждается во врачебном вмешательстве". По ее словам, в ежедневном медицинском уходе нуждается инвалид I-й группы Эдем Бекиров.

Важно отметить, что Павел страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В итоге здоровье украинца в российском СИЗО ухудшилось.

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Тег операция, Денисова, обмудсман, политзаключенные, Москалькова, Павел Гриб, Дудка, Узник Кремля

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