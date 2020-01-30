Остальное наворует: зарплата Медведева после отставки разозлила соцсети

Оклад бывшего премьера России оказался в 50 раз больше минимальной зарплаты в стране

Дмитрий Медведев / Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

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Зарплата Дмитрия Медведева после отставки с должности премьер-министра России будет такой же, как он получал на посту главы правительства.

Согласно указу, который 30 января подписал российский президент Владимир Путин, занимая специально созданную для него должность заместителя председателя Совета безопасности РФ, Медведев будет получать 618 713 рублей – это более чем в 50 раз больше минимальной зарплаты в его стране.

При этом во время премьерства он тоже получал порядка 618,7 тыс. рублей.

Как говорится в опубликованном на сайте Кремля документе, указ вступил в силу с 16 января – после назначения Медведева на его нынешнюю должность.

Такое положение дел возмутило россиян, которые не стали скрывать эмоции. Другие же, смирившись с коррупцией среди российских чиновников, допустили, что "неофициальную" часть зарплаты Медведев наворует.

Напомним, что 15 января, вскоре после ежегодного обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, Дмитрий Медведев заявил о сложении полномочий премьер-министра. Недолго думая, Путин поручил создать для него новую должность заместителя председателя Совета безопасности РФ.

На следующий же день Госдума избрала нового главу правительства – им стал руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин. Путин сразу же подписал указ о его назначении.

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