Отравление Скрипаля: Лавров резко ответил на обвинения Британии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал хамским обвинения Британии, что Россия причастна к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом глава МИД РФ заявил на форуме "Россия-страна возможностей".

Он раскритиковал блокирования британцами российского проекта заявления по данному инциденту в Совбезе ООН.

"В Нью-Йорке наш представитель Василий Небензя, изложив нашу позицию и ответив культурно и аргументированно на абсолютно хамские обвинения в наш адрес, бездоказательные, голословные, сказал: "Давайте примем документ о том, что необходимо провести расследование на основе конвенции о запрещении химического оружия". Английский представитель заблокировал это предложение. Поэтому сами судите, что в этой истории движет англичанами и безоговорочно поддержавшими их американцами. Европейцы как-то более сдержанно (себя ведут), но их тоже заставляют идти на поводу у этой так называемой "натовской солидарности", – заявил Лавров.

Напомним, как заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй, из страны будут высланы 23 российских дипломата. По ее словам, им дали неделю на то, чтоб покинуть Британию и вернуться на родину.

В свою очередь в России пригрозили ответить на ультиматум Великобритании. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя также отрицает разработку газа "Новичок" в РФ, утверждая, что его химическую формулу также знают британцы и американцы.