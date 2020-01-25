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Отставка Суркова и вопрос Украины: у Путина сделали заявление

25 января, 12:58

Песков утверждает, что Москва не меняла свою политику по отношению к Украине

Владислав Сурков

Владислав Сурков / Фото: kremlin.ru

Указа об отставке помощника президента России Владислава Суркова нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что Сурков уходит с госслужбы.

"Никаких указов насчет отставки Суркова нет, такой информацией я не располагаю", – сказал он.

Песков отметил, что Москва не меняла свою политику по отношению к Украине.

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"Что касается якобы изменения политики по ситуации в Украине, это не соответствует действительности и отражает лишь личную точку зрения того, кто об этом говорит", - сказал он.

Ранее близкий к Суркову директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении" и в ближайший месяц будет заниматься медитацией.

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Напомним, что Сурков работал помощником Путина с 20 сентября 2013 года . Именно он в Кремле отвечал за "украинское направление".

По мнению экспертов, решение Суркова обусловлено тем, что он не вписался в новую геополитическую конструкцию.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о "психах" Суркова на встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, которая состоялась в рамках переговоров "Нормандской четверки" в Париже в декабре прошлого года.

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Россия Украина Владислав Сурков Дмитрий Песков Сурков

Источник: ТАСС

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