ПАСЕ обвинила скандального российского депутата в сливе информации кремлевским СМИ

Слуцкий исказил суть выступлений на закрытом заседании в Ассамблее

Леонид Слуцкий. Фото: сайт Госдумы РФ

Глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий пересказал в интервью российским СМИ содержание закрытого заседания Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Этим скандальный депутат нарушил правила ПАСЕ, говорится в официальном письме председателя этого комитета, британского консерватора сэра Роберта Гейла главе российской делегации в Ассамблее, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому. Об этом сообщает "Голос Америки".

В письме Гейла говорится, что Слуцкий в интервью российским медиа "не только нарушил правила конфиденциальности, установленные комитетом, но и исказил порядок работы комитета, а также выступления других приглашенных для выступления участников заседания". В частности, Слуцкий заявил СМИ, что обсуждение в Мониторинговом комитете ПАСЕ носило "заведомо провокационную цель – показать не в лучшем свете состояние гражданского общества и соблюдение основных прав и свобод в России".

Напомним, в прошлом году журналистка российского BBC Фарида Рустамова обвинила Слуцкого в домогательствах, став третьей представительницей пресс-пула, которые заявили о ненадлежащем поведении со стороны политика в течение несколько недель.

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Как мы уже писали, в июне на заседании ПАСЕ 118 голосами было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. В ответ на это украинская делегация покинула сессию Ассамблеи.

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