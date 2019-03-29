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Пассажир российской авиакомпании поджег кресло самолета в полете

Сегодня, 12:36

После появления в салоне неприятного запаха бортпроводники обнаружили небольшой по размеру участок тления обшивки сидения кресла

Фото: Pixabay
Пассажир российской авиакомпании поджег кресло самолета в полете //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/df4/534/5c9df45347b11.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/df4/534/5c9df45347b11.jpg Россия После появления в салоне неприятного запаха бортпроводники обнаружили небольшой по размеру участок тления обшивки сидения кресла

Российские органы безопасности проверяют обстоятельства инцидента, в ходе которого на борту российского авиаперевозчика Red Wings, направлявшегося по рейсу Екатеринбург – Анталья, загорелась обшивка одного из кресел.

"26 марта во время набора высоты, на борту самолета авиакомпании Red Wings пассажир пожаловался бортпроводникам на неприятный запах. Был обнаружен небольшой по размеру, еле заметный, участок тления обшивки сидения кресла", – сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Как оказалось, причиной возгорания стало использование одним из пассажиров зажигалки на борту. Члены экипажа потушили кресло, после чего самолет продолжил полет и благополучно сел в Анталье.

Ни пассажиры, ни экипаж в результате произошедшего не пострадали.

Расследованием ЧП занимаются как сама авиакомпания, так и Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

Напомним, ранее в этом месяце во время выполнения рейса Москва — Салоники у самолета Sukhoi Superjet 100 треснуло лобовое стекло, из-за чего он был вынужден вернуться в пункт вылета.

Кроме того, сообщалось о другой аварии с российским самолетом - прямо в небе у лайнера Ту-204, который направлялся из Уфы в Сочи, загорелся один из двигателей, и воздушному судну пришлось экстренно возвращаться в аэропорт.

Мы также писали об аварии самолета в Сочи – пассажирский "Боинг 737", летевший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и загорелся.

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Тег Россия, Турция, поджог, самолет, авиакомпания, авиаперевозки, зажигалка, Анталья

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Источник:

Интерфакс

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