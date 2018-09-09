"Пенсионные" протесты в России: в 33 городах уже более 800 задержанных

Сегодня, 22:29

Правозащитный портал дает полную раскладку количества задержанных в различных городах РФ

фото AFP
фото AFP

В России во время акций протеста против пенсионной реформы по состоянию на 20.00 задержаны около более 800 человек.

Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Правозащитный портал дает полную раскладку количества задержанных в различных городах РФ: Санкт-Петербург — 354 человек, Екатеринбург — 129, Краснодар — 60, Пермь — 48, Москва — 36, Омск — 32, Казань — 22, Тверь — 19, Уфа — 17, Хабаровск — 14, Томск — 13,  Белгород — 12, Новосибирск, Челябинск — по 10 человек, Псков — 9, Волгоград, Ставрополь, Владивосток — по 6 человек, Комсомольск-на-Амуре, Тюмень — по 5 человек, Якутск, Набережные Челны, Магнитогорск — по 4 человека, Наро-Фоминск — 3, Кемерово, Новокузнецк — по 2 человека, Красноярск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Орёл, Иркутск, Кострома, Ярославль — по одному человеку.

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Как сообщалось, задержания сторонников Навального начались еще до начала акций и продолжаются до сих пор.

Как известно, в России не утихают акции протеста против пенсионной реформы. Россияне возмущены решением Кремля поднять пенсионный возраст, рейтинг Путина катастрофически упал.
Россия, пенсионная реформа, задержания, акции протеста

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