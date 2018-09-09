В России опять протестуют против пенсионной реформы: прокатилась волна арестов

Люди устраивают мощные шествия и скандируют против пенсионной реформы

В ряде российских городов проходят очередные акции против повышения пенсионного возраста, организованные российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как стало известно, оппозиция выбрала этот день для массовых митингов, поскольку в России 9 сентября проходят выборы губернаторов, мэров и депутатов.

Люди устраивают мощные шествия и скандируют против пенсионной реформы.

Тюмень сегодня тоже дождливая, но и там есть много неравнодушных людей, которых не cмутил ни погодный дискомфорт, ни преступное поведение администрации города. Спасибо всем, кто участвует в акции.

Трансляция: https://t.co/HtnEJL1l2P #ДожитьДоПенсии #9сентября pic.twitter.com/ASE6jnwHey — Команда Навального (@teamnavalny) 9 сентября 2018 г.

Согласно информации, задержания сторонников Навального начались еще до начала акций и продолжаются до сих пор.

В Уфе проходит митинг сторонников Навального. Задержаны как минимум 7 человек, в их числе координатор штаба Лилия Чанышева и волонтёр Ольга Комлева. pic.twitter.com/jU2GuK0J0l — Эхо Москвы в Уфе (@echovufe) 9 сентября 2018 г.

Так, в частности, перед началом акции в Москве задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией и ведущую канала Navalny Live Любовь Соболь.

ААААА! Полицейские задержали Любу Соболь за то, что она якобы пролила на сотрудника то ли кофе, то ли какао. https://t.co/9ftP4MTAt0 pic.twitter.com/ZcfDcTHWAq — Навальный LIVE (@navalnylive) 9 сентября 2018 г.

В Санкт-Петербурге задержали координатора Дениса Михайлова и сотрудника штаба Илью Гантварга; во время акции в Томске задержали более 10 человек, среди которых координатор местного штаба Алексея Навального Ксения Фадеева.

Отмечается, что среди задержанных есть несовершеннолетние.

В Кемерово во время акции задержали координатора штаба Навального Стаса Калиниченко, а в Новосибирске – руководителя местного штаба Навального Сергея Бойко.

Новости с Дмитрием Низовцевым из центра Москвы. В Новосибирске задержан Сергей Бойко, но это не помешало людям провести массовый и яркий митинг с шествием. https://t.co/9ftP4MTAt0 pic.twitter.com/u6SzTe8xzi — Навальный LIVE (@navalnylive) 9 сентября 2018 г.

В Екатеринбурге усадили в автозак и увезли бывшего мера города, который вышел на митинг вместе с горожанами.

Евгений Ройзман, как и всегда, пришёл на протестную акцию вместе с жителями Екатеринбурга. Его задержали и усадили в автозак. https://t.co/9ftP4MTAt0 pic.twitter.com/zQjp2GsUei — Навальный LIVE (@navalnylive) 9 сентября 2018 г.

Как известно, в России не утихают акции протеста против пенсионной реформы. Россияне возмущены решением Кремля поднять пенсионный возраст, рейтинг Путина катастрофически упал.

В прошлое воскресенье, 2 сентября, в Москве местные коммунисты вывели на улицы тысячи людей на митинг против пенсионной реформы, согласовав свои действия с властями. А вот нам всероссийскую акцию 9 сентября, которую устраивает политик Алексей Навальный – власть разрешение не дала.