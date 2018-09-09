В России опять протестуют против пенсионной реформы: прокатилась волна арестов

Сегодня, 13:59

Люди устраивают мощные шествия и скандируют против пенсионной реформы


Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

В ряде российских городов проходят очередные акции против повышения пенсионного возраста, организованные российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как стало известно, оппозиция выбрала этот день для массовых митингов, поскольку в России 9 сентября проходят выборы губернаторов, мэров и депутатов. 

Люди устраивают мощные шествия и скандируют против пенсионной реформы. 

Согласно информации, задержания сторонников Навального начались еще до начала акций и продолжаются до сих пор.

Так, в частности, перед началом акции в Москве задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией и ведущую канала Navalny Live Любовь Соболь.

В Санкт-Петербурге задержали координатора Дениса Михайлова и сотрудника штаба Илью Гантварга; во время акции в Томске задержали более 10 человек, среди которых координатор местного штаба Алексея Навального Ксения Фадеева.

Отмечается, что среди задержанных есть несовершеннолетние.

В Кемерово во время акции задержали координатора штаба Навального Стаса Калиниченко, а в Новосибирске – руководителя местного штаба Навального Сергея Бойко. 

В Екатеринбурге усадили в автозак и увезли бывшего мера города, который вышел на митинг вместе с горожанами.

Как известно, в России не утихают акции протеста против пенсионной реформы. Россияне возмущены решением Кремля поднять пенсионный возраст, рейтинг Путина катастрофически упал.

В прошлое воскресенье, 2 сентября, в Москве местные коммунисты вывели на улицы тысячи людей на митинг против пенсионной реформы, согласовав свои действия с властями. А вот нам всероссийскую акцию 9 сентября, которую устраивает политик Алексей Навальный – власть разрешение не дала.
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