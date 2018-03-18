"Пипл хавает": в России мужчина съел бюллетень в знак протеста против всех кандидатов
Вчера вечером России началось голосование на выборах президента РФ
В день президентских выборов, 18 марта, в России человек съел свой бюллетень. Свое поведение он обосновал как протест против всех заявленных кандидатов в президенты РФ.
Герой видео – Андрей Свириденко – опубликовал это на собственном канале на YouTube, назвав свою акцию "Пипл хавает".
"Когда власть считает, что народу можно подсовывать любых клоунов вместо кандидатов, единственный выход довести этот цирк до абсурда: мы "схаваем" любых кандидатов и любые инициативы", – написал он.
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Напомним, вчера вечером России началось голосование на выборах президента РФ. Первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке.