"Пипл хавает": в России мужчина съел бюллетень в знак протеста против всех кандидатов

Сегодня, 21:21

Вчера вечером России началось голосование на выборах президента РФ

фото: скриншот
фото: скриншот

В день президентских выборов, 18 марта, в России человек съел свой бюллетень. Свое поведение он обосновал как протест против всех заявленных кандидатов в президенты РФ.

Герой видео – Андрей Свириденко – опубликовал это на собственном канале на YouTube, назвав свою акцию "Пипл хавает".

"Когда власть считает, что народу можно подсовывать любых клоунов вместо кандидатов, единственный выход довести этот цирк до абсурда: мы "схаваем" любых кандидатов и любые инициативы", – написал он.

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Ранее В день выборов президента РФ полиция Москвы задержала на Манежной площади кубанскую активистку Дарью Полюдову из-за ленточки цвета украинского флага на ее одежде.

В центре Киева участники акции протеста против российских выборов в оккупированном Крыму сожгли чучело президента России Владимира Путина.

Напомним, вчера вечером России началось голосование на выборах президента РФ. Первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке.
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Источник:

"Сегодня"

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