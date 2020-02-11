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"Победобесие в разгаре": календарь с окровавленными детьми шокировал соцсети

11 февраля, 17:03

В одном из детсадов Москвы вывесили жуткие плакаты с воюющими мальчиками

Фото: twitter.com/_marsi

Фото: twitter.com/_marsi

С приближением Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне в России усиливается неадекватность поведения отдельных людей, что, помимо нелепого логотипа 75-летней годовщины в РФ, подтвердил еще один инцидент.

За три месяца за 9 мая в одном из детских садов Москвы разместили календари с детьми в форме солдат Красной армии и на "поле боя". Это возмутило пользовательницу Twitter Милену Митину, которая разместила соответствующие снимки у себя в микроблоге.

"Победобесие в разгаре: февраль. Вот такие вот плакаты с окровавленными детьми развесили в детском саду. И предлагают сделать фотосессию в таком же стиле", – пишет она.

"Твит" россиянки собрал множество комментариев. Другие разделили ее возмущение, посчитав такой подход циничным и аморальным.

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Alikhan Sariyev/Tengrinews/Reuters

Среди многих комментаторов отметились и сотрудники городского Департамента образования и науки Москвы, которые спросили номер соответствующего детсада, чтобы провести в нем соответствующую проверку.

Стоит отметить, что подобное "победобесие" происходит в России ежегодно перед 9 мая. Например, в прошлом году в супермаркете города Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе соорудили "Пивной танк Победы", извратив советский символ победы над нацизмом.

Напомним, что в Украине на 8 и 9 мая выпадают две памятные даты подряд — День памяти и примирения и День победы. На сайте "Сегодня" вы можете узнать, как их отмечали в прошлом году.

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Россия война дети День победы ветераны великая отечественная война победобесие

Источник: Сегодня

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