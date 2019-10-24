Побег политзаключенного россиянина в Украину: тюремщики в России отреагировали

Суд по делу "Нового величия", Сергей Гаврилов (крайний слева). Фото: "Новая газета"

Российские тюремщики подтверждают, что фигурант дела "Нового величия" Сергей Гаврилов, который ранее на этой неделе попросил Украину предоставить ему политубежище, сбежал из-под домашнего ареста.

Об этом 24 октября сообщил замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний РФ Валерий Максименко. Пропажу мужчины обнаружили 21 октября, когда по сигналу браслета прибыли к Гаврилову домой.

"Было установлено, что нарушена целостность контура электронного браслета, которым он был снабжен", – сказал замглавы ФСИН.

Максименко считает, что политзаключенный уже покинул Россию, но его точное местонахождение власти РФ пока не установили.

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В суд уже передали обращение об объявлении политзаключенного в розыск и изменении его меры пресечения. Последнее ходатайство уже было одобрено.

Люблинский суд Москвы изменил меру пресечения Сергея Гаврилова с домашнего ареста на заключение под стражу заочно.

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Кроме того, его уголовное дело выделили в отдельное производство. Ранее он проходил с остальными фигурантами "Нового величия" по одному делу.

Вместе с ним под суд попали вскрывшие себе на этой неделе вены Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков, Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин.

Все они не признают вменяемые им обвинения в экстремизме и планировании государственного переворота в России. По данным стороны защиты, сама организация была создана агентом силовых структур, внедренным в молодежную среду, и обвинение построено на его показаниях.

Напомним, что 26-летний Сергей Гаврилов попал в Украину через Беларусь – 21 октября он пересек украинскую границу через пункт пропуска "Сеньковка" в Черниговской области.

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