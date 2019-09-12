Почему Трамп уволил Болтона: не сошлись по Ирану, КНДР и Афганистану

После отставки советника по нацбезопасности и без того непредсказуемая внешняя политика США может еще больше погрузится в хаос, особенно в отношении Ирана

/ Фото: AFP

Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона, который буквально три недели назад приезжал с официальным визитом в Киев. На счету 45-го президента США это уже третий советник по нацбезопасности. До этого свои посты оставили Майкл Флинн, из-за истории с вмешательством русских в президентские выборы в США, и Герберт Макмастер, который ушел из-за разногласий с Трампом в прошлом году.

Отставке Болтона ни американская пресса, ни эксперты не удивляются. Наоборот, говорят, что "ястреб", коим называли Болтона, еще долго продержался. По крайней мере, дольше Флинна и Макмастера. Но до конца каденции Трампа не досидел, слишком уж сильные и глубокие у него были противоречия не только с самим Трампом, но и со многими в Администрации по Северной Корее, Ирану, Венесуэле и Афганистану. Преемника Трамп пообещал назвать на следующей неделе. Но уже сейчас ходят слухи, что в шорт-листе минимум десять фамилий. Однако, учитывая непредсказуемость Трампа, СМИ не исключают появления некоей неординарной фигуры.

Хоть отставка Джона Болтона и не стала неожиданностью, многих она все же удивила. Во-первых, самим фактом подачи. Трамп уволил Болтона постом в Twitter:

"Прошлым вечером я проинформировал Джона Болтона, что его услуги больше не нужны в Белом Доме. Я, как и многие другие в Администрации США, решительно не соглашался со многими его предложениями, и в связи с этим я попросил Джона уйти в отставку, что и получил этим утром. Я очень благодарен Джону за его службу. На следующей неделе я назову нового советника по национальной безопасности".

Причем появился этот твит буквально через час после того, как пресс-служба Белого дома анонсировала совместный брифинг госсекретаря Майка Помпео, министра финансов Стивена Мнучина и, собственно, самого Джона Болтона. Когда к пресс-поинту вышли Помпео и Мнучин, журналисты поинтересовались, удивлены ли они внезапной отставкой Болтона. На что Помпео ответил: "Я уже ничему не удивляюсь".

При этом сам Болтон почти синхронно с Трампом в Twitter свое увольнение прокомментировал так: "Прошлым вечером я предложил уйти в отставку и президент Трамп сказал: "Давайте поговорим об этом завтра".

Американские эксперты и журналисты подтверждают, что у Болтона были натянутые отношения не только с самим Трампом, но и с большей половиной его Администрации. В частности, с Майком Помпео, с которым Джон Болтон был в ссоре на протяжении нескольких месяцев. В статье "Болтон покидает пост советника по нацбезопасности после столкновения с Трампом" The Washington Post пишет, что Болтону не нравились встречи Дональда Трампа с лидером Северной Корее Ким Чен Ыном и предложения вернуть Россию в G8. Более того, на закрытых встречах и официальных мероприятиях "стабильный гений" (так себя называет сам Трамп) регулярно поштучивал над своим советником по нацбезопасности, называя усатым консерватором, который пытается развязать войну в нескольких странах.

The Gardian пишет, что после отставки советника по нацбезопасности и без того непредсказуемая внешняя политика США может еще больше погрузится в хаос, особенно в отношении Тегерана. При Джордже Буше Джон Болтон был главным архитектором вторжения в Ирак, а при Трампе – приверженцем жесткой линии вплоть до военного вторжения в Иран. Именно во время каденции Болтона США вышли из ядерной сделки по Ирану, за что на Штаты обрушились с критикой все ее подписанты, включая Россию.

После новостей об отставке Болтона представитель правительства Ирана Али Рабии заявил: "Несколько месяцев назад Джон Болтон пообещал, что Ирана не будет через три месяца. Мы все еще стоим, а он ушел". Сейчас Трамп наверняка примет предложение президента Франции Эммануэля Макрона провести переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в конце сентября. Дональд Трамп считает, что только личное общение с мировыми диктаторами и президентами стран, с которыми у США есть противоречия, даст возможность заключить сделку. Правда, стоит напомнить, что три личные встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном к разоружению Северной Кореи так и не привели.

Также многие американские журналисты и эксперты прямо говорят, что Джон Болтон просчитался с действиями США по Венесуэле, сорвал вывод американских войск из Сирии и хотел бесконечной войны в Афганистане. Болтон был категорически против идеи Трампа и Помпео пригласить представителей "Талибана" в Кэмп-Дэвид (загородная резиденция президента США) для переговоров, особенно накануне 18-й годовщины терактов 11 сентября. Эксперты отмечают, что Трамп и Помпео хотели заключить соглашение с Талибаном, чтобы уйти из Афганистана. Демократы и республиканцы раскритиковали Администрацию за попытки пойти на сделку с "талибами", потому что они поддерживали "Аль-Кайду", которая 11 сентября убила 3 тыс американцев. В итоге, Трамп отменил визит в Кэмп-Дэвид, но идею самой сделки не отбросил.

В целом же, по словам экспертов, первые противоречия между Трампом и Болтоном начали проявляться буквально через пару месяцев после назначения "ястреба".

"В мае прошлого года произошел первый казус, когда Болтон заявил, что разоружение КНДР пройдет по ливийской модели. Это не понравилось КНДР, которая начала грозить срывом саммита. Тогда речь даже шла о том, что Болтон очень быстро закончит свою каденцию, и ему сказали не вмешиваться в дела КНДР. Трамп и Помпео отодвинули Болтона на задний план, он занимался Россией, Украиной…Потом начали добавляться другие проблемы. Трамп считает, что Болтон убедил его в том, что в Венесуэле можно быстро отодвинуть Николаса Мадуро и получить легкую победу. Афганистан стал последней каплей", – сказал сайту "Сегодня" замдиректора Института мировой политики Николай Белесков.

Ожидать, что с отставкой Болтона изменится позиция США по Украине, не стоит. Политику Вашингтона по отношению к Киеву по линии Администрации Трампа будет определять президентская избирательная кампания в Штатах. У Трампа ждут от Украины папку с компроматом на сына Джо Байдена – бывшего вице-президента США, который станет главным конкурентом Трампа в борьбе за президентское кресло в 2020 году. Поэтому Киеву сейчас стоит налаживать отношения с Конгрессом и Сенатом, чтобы, в том числе, разблокировать предоставление Украине военной помощи на $250 млн.

А вот в Москве новость об отставке Болтона восприняли крайне бурно. Российские пропагандистские каналы окрестили американского "ястреба" чуть ли не главным виновником краха Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, из которого вышли США. Но, в то же время, в Кремле не считают, что отставка Джона Болтона кардинальным образом повлияет на отношения России и США.

Исполнять обязанности советника Трампа по нацбезопасности будет Чарльз Капперман, который с января был заместителем Джона Болтона, а в 80-х работал в Администрации Рональда Рейгана. Ну а в СМИ уже появилось с десяток фамилий, которых 45-й президент США рассматривает в качестве преемника. В списке претендентов, по информации CNN: посол США в Германии Ричард Гренелл, спецпосланник по Ирану Брайан Хук, генерал-майор в отставке Рики Уэддел, спецпредставителя США по КНДР Стивен Бигэн, специалист по нацбезопасности в аппарате Белого дома Роб Блэр, советник по нацбезопасности вице-президента США Кит Келлог, посол в Нидерландах Пит Хокстра, генерал в отставке Джек Кин, экс-глава СНБ Белого дома Фред Флиц и полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Правда, по информации NBC News, еще прошлой осенью, когда в рабочих отношениях Трампа и Болтона наметились серьезные противоречия, "стабильный гений" позвонил своему бывшему советнику по нацбезопасности Герберту Макмастеру за советом и сказал, что скучает по нему.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что Трамп готов принимать участие в переговорах Украины и России.

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