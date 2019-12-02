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"Поприветствовать майора перед разговором": новый нелепый закон возмутил россиян

2 декабря, 20:48

Теперь российские спецслужбы смогут прослушивать кого захотят

/ Фото: Pixabay

В России теперь будут прослушивать не только посла США (и вероятно, других дипломатов), а и обычных граждан.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий производителей смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV устанавливать "приложения, ориентированные на российскую аудиторию" на свои устройства.

Таким образом, на территории страны можно будет продавать только электронику из установленного российским правительством списка, на которую были установлены одобренные правительством программы.

В силу новая инициатива вступит 1 июля 2020 года. Любопытно, что 29 ноября Apple, Google и Samsung попросили президента этого не делать.

Пользователей подобная мера возмутила – некоторые допустили, что это приведет к "смерти" техники американского производителя Apple, а другие – что российские спецслужбы начнут прослушивать разговоры граждан.

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Напомним, ранее российская Госдума приняла другую нелепую инициативу – запретила военнослужащим пользоваться смартфонами, планшетами и интернетом во время несения службы.

Кроме того, сообщалось также, что российские хакеры загружают в интернет-магазины фейковые приложения-копии популярных программ, которые шпионят за владельцем смартфона.

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Россия прослушка компьютер смартфоны прослушивающие устройства программное обеспечение

Источник: Сегодня

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