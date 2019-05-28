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Дипломатический скандал: посла Испании вызвали в МИД РФ

28 мая, 19:44

Ранее и.о. главы МИД Испании Жозеп Боррель назвал Россию угрозой для его страны

Жозеп Боррель. Фото: AFP
Жозеп Боррель. Фото: AFP.

Посол Испании в РФ Фернандо Вальдеррама Пареха во вторник был вызвана в МИД России в связи с высказываниями и.о. испанского министра иностранных дел Жозепа Борреля, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе беседы ему было выражено недоумение и сожаление в связи с недружественными высказываниями и.о. министра иностранных дел, по делам ЕС и сотрудничества Испании Борреля в отношении России", – говорится в сообщении МИД РФ.

"Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией, взаимному восприятию двусторонних связей как дружественных, партнерских и взаимовыгодных, что зафиксировано во всех официальных документах, подписанных между двумя странами в последнее время", – отметили на Смоленской площади.

Ранее в мае исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель в интервью изданию "Периодико" назвал РФ угрозой для его страны.

"Многое (в мире – Ред.) изменилось. Наш союзник (США – Ред.) нас не поддерживает. Наш старый враг, Россия, снова дает о себе знать. Он снова становится угрозой, а Китай выглядит как наш соперник. Поэтому так важно, чтобы европейцы объединили свои силы", – сказал он.

Накануне с аналогичным предупреждением выступил немецкий коллега Борреля – глава МИД ФРГ Хайко Маас, который призвал Европу сплотиться и говорить единым голосом в свете усиления давления со стороны Китая, России и США.

Кроме того, в марте президент Латвии Раймонд Вейонис также призвал Запад объединиться, чтоб не повторился "украинский сценарий" с еще какой-нибудь страной. Он выразил уверенность в том, что Москва не только делает ставку на военную составляющую, но и несет гибридную угрозу в политических кругах Европы.

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Тег Россия, Испания, мид, посол, мид рф

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