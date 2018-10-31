Постпред России при ООН объяснил, зачем на Донбассе организуются "выборы"

Небензя также обвинил ЕС и США в том, что Минские договоренности не выполняются

На заседании Совета безопасности ООН по Украине постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил Украину в организации "теракта", во время которого был убит лидер "ДНР" Александр Захарченко. Об этом сообщает "Укринформ".

"Намеченные на 11 ноября выборы глав республик и депутатов народных советов вызваны необходимостью восполнить вакуум власти после убийства Захарченко", – сказал Небензя.

Российский постпред также применил "давние пропагандистские штампы Кремля" в отношении Украины о "блокаде со стороны Киева" и "постоянных угрозах применения силы" от украинского руководства. Кроме того, он повторил слова о том, что Киев якобы не соблюдает договоренностей о прекращении огня и уклоняется от выполнения политических обязательств в рамках Минска.

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В то же время, Небензя снял с РФ всякую ответственность за необходимость выполнения Минских соглашений, подчеркнув, что "все пункты комплекса мер относятся к Украине и ополченцам, ни один – к России".

Небензя также обвинил ЕС и США в том, что Минские договоренности не выполняются, пожаловавшись параллельно, что Россия за это "расплачивается" западными санкциями, направленными против нее.

Также на заседании ООН Россия попыталась устроить выступление "представителей ОРДЛО". Председатель заседания поставил этот вопрос на голосование: "За" привлечение "главы Центризбиркома ЛНР" Елены Кравченко к заседанию выступила только Россия, семь стран проголосовали "против", еще семь – воздержались.

Ранее восемь стран – членов Европейского Союза в Организации Объединенных Наций призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированной части Донбасса.

Напомним, что незаконные "выборы" в "Л/ДНР" запланированы на 11 ноября, а оккупанты уже проводят соответствующую "работу" с населением. Как стало известно от Главного управления разведки Минобороны Украины, на Донбассе ФСБ "внушает" боевикам и мирным жителям, за кого нужно голосовать. Российские кураторы подталкивают людей на "правильный выбор".