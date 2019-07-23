Пожар в детском лагере в России: появились новые данные о пострадавших

Из семерых потерпевших детей шестеро были госпитализированы, а одного выписали

Стало известно о новых потерпевших в результате крупного пожара, который произошел в детском палаточном лагере "Холдоми" под российским Хабаровском в ночь на 22 июля.

По данным Министерства здравоохранения РФ, в результате случившегося пострадали 12 человек, включая семерых детей – из них шестеро были госпитализированы. Двое детей оказались в больнице с отравлением продуктами горения. Одного из госпитализированных уже выписали.

Еще три ребенка находятся в крайне тяжелом состоянии с термическими ожогами пламенем и термоингаляционной травмой.

Всем взрослым оказали помощь амбулаторно.

Но факту гибели 11-летней девочки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Напомним, что в этом месяце в российской столице произошел пожар на одной из московских ТЭЦ. Инцидент случился на ТЭЦ-27 "Северная" в Мытищах. Свидетели говорят, что в результате пожара образовался факел высотой в 20 метров.

Кроме того, ранее в центре Москвы произошел пожар в доме, в котором находятся квартиры актрисы Ингерборге Дапкунайте, художника Никаса Сафронова и оперной певицы Любови Казарновской. В результате трагедии погибли восемь человек.

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