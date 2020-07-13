"Позор Москве": в России третий день протестуют из-за ареста губернатора

Жители Хабаровского края России продолжают протестовать против ареста своего губернатора Сергея Фургала, которого на прошлой неделе задержали по подозрению в организации убийств и покушениях на убийства.

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Как сообщает "Новая газета", 13 июля около тысячи человек собрались у здания правительства края в центре Хабаровска – столицы и крупнейшего города Хабаровского края. К ним присоединились жители Комсомольска-на-Амуре, который является вторым по величие городом региона.

Проезжающие машины сигналят, а протестующие скандируют: "Позор Москве", "Москва, услышь нас", "Фургала домой", "Мы еще придем", "Хабаровск своих не бросает".

Несмотря на то что акции не были согласованы с властями, протестующих не разгоняли и не задерживали.

Напомним, ранее из-за ареста Сергея Фургала глава его партии ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил уходом фракции из Государственной думы в полном составе.

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Хабаровского губернатора подозревают в организации убийств и покушений на убийства нескольких предпринимателей в 2004-2005 годах. 9 июля его доставили самолетом в Москву для проведения следственных действий и в тот же день арестовали. Из-за этого 11 июля у него на родине начались стихийные демонстрации, на которые выходят десятки тысяч человек.

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