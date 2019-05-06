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При пожаре на борту самолета в "Шереметьево" выжили 37 из 78 пассажиров

6 мая, 00:24

Судьба остальных остается неизвестной

Фото: AFP

Из 78 человек, находившихся на борту Superjet-100, совершившего аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево", выжило 37 человек.

Об этом сообщила вечером в воскресенье официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Как сообщалось ранее, на борту авиалайнера, следовавшего сообщением Москва-Мурманск, находились 78 человек, включая членов экипажа. По уточненным данным, которыми располагает следствие на данный момент, из них выжило 37 человек", – сказала Петренко.

Судьба остальных остается неизвестной.

Информированный источник сообщил, что число погибших в результате авиакатастрофы в Шереметьево, по предварительным данным, может превысить 40 человек.

Напомним, в воскресенье 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". По словам источника, самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся. 


В результате катастрофы погибли 13 человек, в том числе двое детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения самолета, повлекшее смерть двух или более лиц).

По информации источника, пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, погибли из-за попыток людей достать ручную кладь с багажных полок.

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Тег пожар, самолет, жертвы, пассажиры, шереметьево, СКР

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Источник:

Интерфакс-Украина

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