Среди погибших при аварийной посадке самолета в Москве оказались двое детей

На данный момент следствие располагает данными о 13 погибших

















В результате жесткой посадки Superjet-100 в московском аэропорту "Шереметьево" погибли 13 человек, в том числе двое детей, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"На данный момент следствие располагает данными о 13 погибших, среди которых 2 детей", – сказала Петренко в воскресенье.

Ущерб жизни пассажиров, летевшими аварийным самолетом рейса SU1492 Москва-Мурманск, будут возмещаться в размере до 2,025 млн рублей, согласно договору "Аэрофлота" со страховой компанией "АльфаСтрахование", сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

При причинении вреда здоровью компания возмещает до 2 млн рублей, уточнил президент ВСС.

Также перевозчик застраховал риски в страховой компании СОГАЗ. Какие риски страховал СОГАЗ, не уточняется.

Также стало известно, что экипаж аварийного Superjet был вынужден приземлиться, не сбросив топлива, потому что связь с диспетчерами была утеряна полностью, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Самолет совершил аварийную посадку с баками полными топлива, потому как после взлета он провел в воздухе порядка 20 минут. Это была вынужденная мера, потому что связи с диспетчерами у пилотов не было, и совершать маневры над Москвой, вырабатывая топливо, было опасно", – сказал собеседник.

Самолет трижды ударился о полосу, топливо из баков разлилось и вспыхнуло, охватив заднюю часть фюзеляжа, рассказал он.

Напомним, в воскресенье 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". По словам источника, самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся. По надувным трапам эвакуированы 73 пассажира, а также члены экипажа самолета.

Очевидцы зафиксировали впечатляющее зрелище – жесткую посадку в московском аэропорту "Шереметьево" пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100, которая случилась 5 мая. На снятых кадрах видно, как объятое огнем воздушное судно едет по взлетно-посадочной полосе до полной своей остановки.

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