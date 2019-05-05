Жуткий пожар на борту самолета в Москве: названа основная причина гибели людей

13 человек погибли в Superjet из-за попытки некоторых пассажиров спасти свои вещи

Фото: AFP

Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, погибли из-за попыток людей достать ручную кладь с багажных полок. Об этом сообщает информированный источник.

"Некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов судна, и они погибли в огне. <...> В экстремальной ситуации люди действуют машинально, пытаются спасти личные вещи, не думая, что это смертельно опасно и для них, и для других", — сказал собеседник.

Видео: instagram.com/mikkentosh

По информации источника, об этом свидетельствуют данные предварительного опроса пассажиров. Собеседник напомнил, что перед вылетом экипаж самолета инструктирует пассажиров о действиях при экстренной эвакуации.

Напомним, в воскресенье 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". По словам источника, самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся. По надувным трапам эвакуированы 73 пассажира, а также члены экипажа самолета.

В результате катастрофы погибли 13 человек, в том числе двое детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения самолета, повлекшее смерть двух или более лиц).

Очевидцы зафиксировали впечатляющее зрелище – жесткую посадку в московском аэропорту "Шереметьево" пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100, которая случилась 5 мая. На снятых кадрах видно, как объятое огнем воздушное судно едет по взлетно-посадочной полосе до полной своей остановки.

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