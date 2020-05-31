Признали "опасным": якутского шамана хотят насильно закрыть в психбольнице

Комиссия психоневрологического диспансера в Якутии признала шамана Александра Габышева, который шел в Москву выгонять президента Владимира Путина, опасным для себя и окружающих. Об этом рассказал координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников, который предоставляет Габышеву правовую помощь.

"Эту информацию мне подтвердили Александр Габышев и главврач Якутского психоневрологического диспансера, который мне сказал, что вчера была проведена комиссия и готовится иск о недобровольной госпитализации Габышева", – заявил Прянишников.

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По версии главного врача диспансера, шаман до этого находился в больнице добровольно, однако защита Габышева не согласна с этим.

"Назвать это решение принятым без давления, с учетом того, что доставляли его из дома в больницу 20 сотрудников ОМОНа, нельзя", – заявил адвокат.

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Государственная экспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая шамана принудительно увезли в психиатрическую больницу из его квартиры с привлечением сотрудников ОМОНа.

Ранее сообщалось, что шаманы России вышли на тропу войны с коронавирусом.

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Напомним, якутский шаман полгода шел вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. С собой у шамана была тележка с разборной юртой, печка и спальник. По его словам, в Москве он хочет свергнуть Путина. В середине июля 2019-го он в Чите собрал митинг из 700 человек.

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