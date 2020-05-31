Українська
$ 26,91
29,62
  1. Мировые новости
  2. Россия

Признали "опасным": якутского шамана хотят насильно закрыть в психбольнице

31 мая, 14:32

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Готовят иск о принудительной госпитализации Габышева

Комиссия психоневрологического диспансера в Якутии признала шамана Александра Габышева, который шел в Москву выгонять президента Владимира Путина, опасным для себя и окружающих. Об этом рассказал координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников, который предоставляет Габышеву правовую помощь.

"Эту информацию мне подтвердили Александр Габышев и главврач Якутского психоневрологического диспансера, который мне сказал, что вчера была проведена комиссия и готовится иск о недобровольной госпитализации Габышева", – заявил Прянишников.

Реклама

По версии главного врача диспансера, шаман до этого находился в больнице добровольно, однако защита Габышева не согласна с этим.

"Назвать это решение принятым без давления, с учетом того, что доставляли его из дома в больницу 20 сотрудников ОМОНа, нельзя", – заявил адвокат.

В тренде
Посла России вызвали на ковер в Германии: россиянам грозят новые санкции

Государственная экспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая шамана принудительно увезли в психиатрическую больницу из его квартиры с привлечением сотрудников ОМОНа.

Ранее сообщалось, что шаманы России вышли на тропу войны с коронавирусом.

Реклама

Напомним, якутский шаман полгода шел вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. С собой у шамана была тележка с разборной юртой, печка и спальник. По его словам, в Москве он хочет свергнуть Путина. В середине июля 2019-го он в Чите собрал митинг из 700 человек.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия психиатрическая больница шаман Габышев

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

За жизнь Кадырова борются врачи: стало известно, как он заразился (видео)
За жизнь Кадырова борются врачи: стало известно, как он заразился (видео)Россия
Кадырова срочно доставили в Москву: поражены легкие, подозревают коронавирус
Кадырова срочно доставили в Москву: поражены легкие, подозревают коронавирусРоссия
Выход США из Договора об открытом небе прокомментировали украинские дипломаты
Выход США из Договора об открытом небе прокомментировали украинские дипломатыПолитика
В Госдуме предложили взять
В Госдуме предложили взять "Л/ДНР" под протекторат РоссииПолитика
Как Украине вступить в НАТО, воюя с Россией: Волкер предложил вариант
Как Украине вступить в НАТО, воюя с Россией: Волкер предложил вариантПолитика
Миллиарды долларов в космос: как Илон Маск и SpaceX разорят Россию
Миллиарды долларов в космос: как Илон Маск и SpaceX разорят РоссиюСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять