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Прорыв дамбы в России: появились новые данные о погибших

19 октября, 19:10

По последним данным, число погибших составило 15 человек

Прорыв дамбы в России. Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Прорыв дамбы в России. Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае России, который произошел в ночь на 19 октября, составило 15 человек.

Как сообщили в пресс-службе российского министерства чрезвычайных ситуаций, число пострадавших составило 16 человек, сообщает "Интерфакс".

Также стало известно, что инцидент произошел в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района, на реке Сейба, где случилось разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели.

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В поселке вода затопила два рабочих вагончика, а из Щетинкино была организована эвакуация жителей. В Курагинском районе введен режим чрезвычайной ситуации.

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Следователи рассматривают версию прорыва еще одной дамбы в Красноярском крае, которая могла стать причиной прорыва в районе Щетинкино, а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

В настоящее время идут обыски в офисе золотодобывающей компании, которой принадлежит дамба, разрушенная в Красноярском крае.

Ранее сообщалось, что в результате прорыва дамбы в Бразилии погибло более 120 человек. Кроме того, с места происшествия были опубликованы шокирующие видео.

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