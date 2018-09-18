"Птичкопад продолжается": соцсети бурно комментируют крушение российского Ил-20

Сегодня, 10:51

Крушение российского самолета-разведчика стало одной из главных тем обсуждения в соцсетях

Фото: Facebook
Фото: Facebook

Возможное крушение российского самолета-разведчика Ил-20, на борту которого находились 14 офицеров Вооруженных сил РФ, стало одной из главных тем обсуждения в соцсетях, учитывая тот факт, что, по данным  американских журналистов, его случайно сбила сирийская зенитная артиллерия из установки, поставленной в Сирию из России. 

Сайт "Сегодня" собрал наиболее показательные комментарии, появившиеся на страницах пользователей Украины и России.

Так, ветеран АТО и известный волонтер Мирослав Гай не исключил вероятность того, что в один момент сирийские войска могут перепутать наемников ЧВК "Вагнер" с повстанцами и сбросят на них бомбы с химическим оружием.

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А российская журналистка Елена Рыковцева обратила внимание на разницу в представлении новости о крушении самолета: украинские СМИ констатировали уничтожение российского разведчика, в то время как на российском телеканале пропагандисты упражняются в разборе слов чужих новостей и готовят зрителя к обвинениям в адрес Запада.

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Напомним, ранее мы сообщали, что 17 сентября около 23:00 при возвращении на авиабазу Хмеймим, в 35 километрах от берега исчез с радаров морской самолет-разведчик Ил-20. Это произошло во время атаки израильских F-16 на сирийские объекты в провинции Латакия.

Ранее сообщалось, что в Сирии пропал российский самолет с 14 военнослужащими. Он должен был вернуться на российскую авиабазу Хмеймим.

Напомним, это не первое крушение российского самолета на Ближнем Востоке. Так, в марте 2018-го на Ан-26 в Сирии погибли 27 российских офицеров, включая генерала. Транспортник заходил на посадку на аэродроме Хмеймим. Не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы, самолет неожиданно задел крылом заброшенное здание, после чего резко нырнул носом вниз. После этого машина рухнула на землю и по инерции "съехала" в овраг.
Россия, Израиль, Сирия, соцсети, социальные сети, троллинг, Ил-20
Источник:

"Сегодня"

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