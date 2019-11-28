Путин готов научить другие страны бомбить мирное население

/ Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин выразил готовность поделиться опытом, который его страна получила в Сирии, со странами-участницами Организации Договора о коллективной безопасности.

На фоне российских авиаударов по мирному населению и распространенного видео зверств россиян в Сирии, на котором наемники ЧВК "Вагнер" забили до смерти сирийца, отпилив ему голову и обрубив руки, это выглядит как прямая угроза странам ОДКБ.

Читайте также: "Вы убийцы и фашисты": русских в Сирии обвинили в гибели детей (видео)

Реклама

"Готовы делиться опытом антитеррора, который мы получили в работе по этому направлению в Сирии, применять его в практической работе по совершенствованию оперативных возможностей сил ОДКБ", – сказал российский президент.

В тренде Тайное оружие Кремля и украинка в правительстве Канады: главные новости мира

Несмотря на то что Россию неоднократно уличали в убийстве мирного населения в Сирии, Путин отказался признать причастность своей страны к военным преступлениям и заявил об укреплении взаимодействия РФ с другими странами в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом.

Также сообщалось, что США обвинили Россию и режим сирийского президента Башара Асада в авиаударах по мирным жителям города Хбейт, а также сел Сарджа и Бару в провинции Идлиб в мае этого года. В результате бомбардировок погибли не менее 14 человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама