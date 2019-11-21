В результате авиаударов России в Сирии погибли дети – СМИ

В результате ударов российской авиации на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере шесть мирных жителей, в том числе четверо детей. Об этом сообщает агентство Anadolu.
По данным авиационной обсерватории сирийской оппозиции, под прицелом был район Марратиннуман в провинции Идлиб.
Десятки гражданских людей также получили ранения во время авиаударов поздно вечером, отметили "Белые каски".
Войска сирийского диктатора Башара Асада также осуществили минометные, артиллерийские и ракетные обстрелы четырех сел Идлиба.
Ранее сообщалось, что войска Асада при поддержке российской авиации нанесли удары по нескольким гражданским объектам в Сирии, в результате чего погибли мирные жители. Об этом в Twitter заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.
Майк Помпео заявил, что Дамаск и Москва должны действовать в рамках процесса, поддерживаемого ООН, и прекратить боевые действия в районах, где проживает мирное население.
Ранее сообщалось, что из-за активизировавшихся бомбардировок со стороны войск сирийского президента Башара Асада и России, с февраля по май текущего года около 140 тысяч человек были вынуждены вновь искать себе убежище на северо-западе Сирии.
Как мы уже писали, в США заявили о полном освобождении Сирии от боевиков террористической группировки "Исламское государство".
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк