Путин готовится к мировой войне, среди врагов – Украина: в России рассказали о большой опасности

Военные учения "Восток-2018" Россия использует для подготовки к большой войне, а среди главных врагов США и их союзники, в том числе Украина.

Такое мнение высказал "Апострофу" российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.

По его словам, огромное количество войск, которые примут участие в учениях, не нужны для локального конфликта – РФ готовится к глобальной войне с серьезными соперниками.

"В связи с учениями "Восток-2018" готовиться следует всем: это непосредственная подготовка [России] к мировой войне. Официально Россия уже, по меньшей мере, пять лет готовится к мировой войне, которая должна скоро начаться. Такова оценка угроз Генеральным штабом РФ: нарастает угроза войны, либо глобальной ядерной, либо серии крупных региональных войн вроде общеевропейской. Российские военные предполагают нападение со всех сторон, строят периметр обороны на всех направлениях. Но главный враг, конечно, – Америка, а также ее союзники и сателлиты вроде Украины. По количеству мобилизованных сил – 300 тысяч человек – ясно, что это подготовка к глобальной войне. Столько людей не нужно для какого-то локального конфликта", – рассказал Фельгенгауэр.

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Он отметил, что Путин хочет проверить, как его армия справится с военными задачами такого масштаба в случае реального крупного конфликта.

"Это проверка возможностей выдвижения, мобилизации и снабжения такой группировки в 300 тысяч. Думаю, в следующем году на "Кавказе" будет уже 400 тысяч. Но думаю, и в прошлом году на учениях "Запад" было задействовано не меньше 300 тысяч. Хотя, конечно, официально звучат другие цифры. А до этого на учениях "Кавказ-2016" официально было 223 тысячи. То есть количество меняется. Главное в этих больших стратегических учениях – это отработка мобилизации и логистики. Развернуть войска можно в любом направлении. Главное, чтобы можно было развернуть", – подчеркнул военный эксперт.

Напомним, на днях министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал крупные военные учения "Восток-2018", который пройдут с 11 по 15 сентября. Отмечается, что такого масштаба в России не было с 1981 года. Планируется задействовать более тысячи летательных аппаратов, почти 300 тыс. военнослужащих на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, полностью будут задействованы Воздушно-десантные войска. Также в ход пойдут танки, БТРы, БМП и все это будет проверено в условиях, максимально приближенных к боевым.

На такие планы России появилась реакция НАТО. Исполняющий обязанности представителя Альянса Дилан Уайт заявил, что союзники рассматривают предстоящие учения россиян как подготовку "к масштабным конфликтам".