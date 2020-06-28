В России уже больше 8 тысяч жертв коронавируса: Путин лжет о "минимальных потерях"

Президент России не считает ситуацию с эпидемией в стране сложной

Количество жертв коронавирусной эпидемии в России, которое, как утверждают СМИ и эксперты, сильно занижается властью, перевалило за 9 тысяч человек.

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Об этом 28 июня сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Так, за последние сутки в РФ скончались 104 пациента с коронавирусом. Таким образом, их совокупное количество с начала эпидемии достигло 9073. Больше всего людей умерли в Москве (3738), Санкт-Петербурге (1086) и Подмосковье (864).

Такие показатели – еще даже не окончательные, поскольку всего в России продолжают сражаться с инфекцией больше 226 тысяч человек – президент РФ Владимир Путин назвал "минимальными потерями".

"То, что сделано нами за последние годы, дает возможность надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации достойно и с минимальными потерями", – заявил он в интервью одному из кремлевских телеканалов.

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В целом за все время в Российской Федерации обнаружили 634 437 новых случаев коронавирусной инфекции, из которых 6791 – за последние сутки. При этом 399 087 человек уже выздоровели и покинули больницы

Напомним, что на этой неделе Россия, которая уже длительный срок удерживает третье место в мире по количеству инфицированных, поднялась на 12-е место в мире по числу жертв коронавируса.

Также сообщалось, что из-за карантина почти 1,7 млн россиян оказались без работы.

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