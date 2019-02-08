Путин не хочет в отставку, а хочет "заменить народ" – эксперт

Президент России «махнул рукой» на городской средний класс, который некогда в значительной степени поддерживал его и попытался укрепить свою легитимность поддержкой консервативной базы в городах и поселках России

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин не хочет в отставку, а хочет "заменить народ" – эксперт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/17e/f24/5c517ef246e9c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/17e/f24/5c517ef246e9c.jpg 2019-02-08T04:46:00+02:00 Россия Президент России «махнул рукой» на городской средний класс, который некогда в значительной степени поддерживал его и попытался укрепить свою легитимность поддержкой консервативной базы в городах и поселках России

Путин предложил "консервативной группе избирателей" стабильность, внешнеполитические триумфы, такие как захват Россией Крыма, и социальные бонусы в обмен на их лояльность. И, как ранее сообщалось, даже группа женщин, утверждающих, что являются ведьмами, которые практикуют колдовство, провели 5 февраля в одном из московских особняков обряд в поддержку президента России Владимира Путина. Президент России демонстрирует едва скрываемое разочарование пассивностью своих ключевых избирателей. Эти голоса прекрасно подходили ему, когда все, чего он хотел, была преемственность. Однако теперь российский президент хочет более активной общественной поддержки на фоне того, как он готовится к переходу власти, который ознаменует конец его четвертого срока в 2024 году – и он не знает наверняка, где найти ее. Об этом пишет на страницах Foreign Policy Александр Баунов, старший научный сотрудник Московского центра Карнеги.

"Слово "стабильность" уже не занимает центральное место в публичном лексиконе Путина. На своей ежегодной пресс-конференции 20 декабря 2018 года Путин произнес слова "стабильный" и "стабильность" лишь 4 раза, и то – когда говорил не про себя. Он использовал эти слова, говоря о Китае, о международной ситуации и о политике Центробанка. В своей речи на официальном конгрессе партии "Единая Россия" 8 декабря он не произнес этого слова ни разу", – замечает Баунов.

По мнению эксперта, – это крупная перемена. На протяжении большей части минувшего десятилетия российские лидеры использовали слово "стабильность" в качестве синонима путинской России, в противовес турбулентному прошлому или нестабильной оставшейся части мира. Теперь этот термин понизили рангом.

"Когда политические режимы сталкиваются с кризисом, – продолжает Баунов, – часто говорят, что "народ сыт по горло" этими режимами, но этот процесс может иметь и обратный ход. Действительно, современная Россия приближается к точке, когда, по словам Бертольда Брехта, ее лидеры очень хотели бы "уволить в отставку сам народ, заменив его другим".

"Когда бы Путину ни говорили, что молодое поколение проявляет недовольство, что оно поддерживает оппозиционного лидера Алексея Навального или публикует озлобленные посты в соцсетях, у него стандартный ответ: в России есть другие, созидательные молодые люди, которые не выходят на улицы с протестами, а учатся, засучив рукава. И не только молодые люди. Путин беспрестанно рисует картину России как страны, полной трудолюбивых, безропотных, лояльных граждан . (...) Проблема для Путина заключается в том, что все меньше и меньше россиян на самом деле вписываются в этот стереотип. И все чаще он вступает в столкновения с реальными россиянами, которые хотят пожаловаться на политику его правительства. В прошлом сентябре, когда он посещал судостроительный завод "Звезда" на Дальнем Востоке России, президент вступил в спор с рабочими об их заработках (Расшифровку их беседы, в которой Путин значительно переоценил то, что им выплачивается, впоследствии удалили с вебсайта Кремля)", – говорится в статье.

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В последнее время он обвинил шоферов-дальнобойщиков в безделье, встал на защиту повышения пенсионного возраста и цен ЖКХ и выступил в защиту более высоких заработков для топ-менеджеров, чем для их работников.

Проблема заключается в том, что эти "другие избиратели" голосуют "за", но они не являются активными сторонниками режима.

"Они заинтересованы в стабильности, но лишь до того момента, пока это приносит им пользу. В ином случае они выступают за перераспределение экономических ресурсов. Они хотят быть капиталистическими потребителями в обществе с социалистическим уровнем равенства. Они не заинтересованы в том, чтобы затягивать свои пояса потуже, когда экономический рост замедляется. Они все еще хотят социальной справедливости и перераспределения богатства – за счет богатых капиталистов страны", – говорится в статье.

Но сейчас большая часть российской экономики находится под контролем друзей Путина, бизнесменов, близких к Кремлю, и патриотически настроенных менеджеров, терпящих убытки от западных санкций.

"Представление о том, чтобы пустить им кровь, чтобы отдать побольше простому рабочему, попросту не рассматривается власть имущими. Иными словами, сейчас Путин ищет новый электорат, который поддержал бы его, "активное меньшинство" граждан-добровольцев, готовых поддержать его, когда его финальный срок близится к завершению. Но существует ли этот электорат в действительности в больших количествах? И если он найдет его, то что он попросит взамен? Каков бы ни был ответ, это, вероятно, будет не стабильность", – резюмирует автор.

Как уже сообщалось, вмешательство России в украинские выборы-2019 будет беспрецедентным, так как для Кремля опасно, если президентом будет проукраинский кандидат.

Москва будет использовать все доступные методы, но полномасштабного военного вторжения не будет.

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