Путин побил рекорд поддержки избирателей – ЦИК РФ

Сегодня, 03:40

В 2004 году Путин победил на президентских выборах, получив 49,56 миллиона голосов или 71,31%

фото AFP
фото AFP

По данным ЦИК РФ, кандидат в президенты России Владимир Путин побил рекорд поддержки за все время участия в выборах, получив 49,6 миллиона голосов избирателей или 76,47% после обработки 92,22% протоколов.

Напомним, в 2004 году Путин победил на президентских выборах, получив 49,56 миллиона голосов или 71,31%.

В 2000 году он победил, получив 39,74 миллиона голосов или 52,94%. На выборах в 2012 году Путин лидировал, получив 45,6 миллиона голосов или 63,6%.

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Напомним, выборы президента Российской Федерации, которые в Украине признаны нелегитимными, состоялись 18 марта.

В избирательном бюллетене было 8 кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец – президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.

По данным ЦИК РФ, после обработки 80% бюллетеней действующий президент РФ Владимир Путин набирает 76,18%. Павел Грудинин набирает 12,3%, Владимир Жириновский набирает 5,98%. Остальные кандидаты к настоящему моменту набирают менее 2% голосов: Ксения Собчак получила 1,53%, Григорий Явлинский — 0,92% голосов, Борис Титов – 0,7%, Максим Сурайкин — 0,67%, Сергей Бабурин – 0,64%.
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Источник:

Интерфакс

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