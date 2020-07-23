Путин "подарил" Кадырову новое военное звание

Главе Чечни Рамзану Кадырову, которого ранее предложили лишить звания Героя России, присвоили новую регалию.

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Как сообщили на его странице в соцсети "ВКонтакте", его повысили до звания генерал-майора. Об этом во время телефонного разговора 22 июля ему сказал президент РФ Владимир Путин.

"Я всегда говорил и еще раз повторяю, что являюсь верным пехотинцем нашего президента, готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте. Для этого у нас есть все: воля, решимость, полная готовность, техника и, чтобы ни у кого не было вопросов, законно выданное федеральными структурами оружие", – написал Кадыров.

Он также отметил, что перешел из структуры МВД РФ в Национальную гвардию.

Кроме того, Кадыров прокомментировал снимок с арсеналом оружия, которым он ответил на решение Госдепартамента США внести его и двух его дочерей в санкционные списки за нарушение прав человека.

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Чеченский глава утверждает, что оружие принадлежит Нацгвардии РФ, а фото было сделано во время одной из проверок арсенала.

Напомним, ранее Путин заявил, что, несмотря на широкое среди россиян негодование насчет присвоения Кадырову звания "героя", он может получить еще и статус "Героя Труда".

На этом фоне неудивительно, что он предложил, чтобы Путин правил пожизненно:

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