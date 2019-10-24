Путин пошутил о своей зарплате и стал посмешищем в соцсетях: Дешевый пиар кремлевского клоуна

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

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На проходящем в Сочи саммите Россия — Африка президент РФ Владимир Путин рассказал о большой роли, которую сыграл президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в подготовке и проведении этого мероприятия.

"Я, без всякого преувеличения, хочу сказать, что если бы не поддержка наших египетских друзей, то сегодняшнего саммита, во всяком случае в том его виде, в котором мы сейчас работаем, наверное, и не было бы", — сказал хозяин Кремля, фрагмент видео выступления которого опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Кроме всего прочего, как видите, на протяжении всего дня он [президент Египта] сидит рядом со мной и помогает мне в моей работе, — сказал Путин и пошутил. – Мне придется с ним зарплатой своей поделиться, потому что взял часть моих обязанностей".

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Очередная шутка Путина не осталась незамеченной в соцсетях, вызвав резкие комментарии посетителей странички журналиста.

Путину припомнили заявление о списании странам Африки десятков миллиардов долларов долгов, за которые придется заплатить российскому народу:

Напомним, неделей ранее Путин снова стал объектом насмешек в сети, когда сходил на репетицию студентов ВГИКа.

Также сообщалось, что в сети обнародовали подробности "лесной прогулки" Путина, в ходе которой он нашел гриб с шишкой в центре, при этом шишку он забрал на память.

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