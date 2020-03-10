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Путин пригласил Трампа в Москву на парад 9 мая: что ответил президент США

10 марта, 12:40

Денис Беспалов

В Кремле пока не знают на каком уровне будут представлены США на торжествах 9 мая

Президент США Дональд Трамп, который хочет предложить России и Китаю новую инициативу по контролю над вооружениями, отказался приехать на парад 9 мая в Москву. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы пока не знаем, на каком уровне будут представлены США на праздновании Дня Победы. Действительно, по дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент (США) не приедет", - сказал Песков.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин заявил, что руководителям стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, следовало бы приехать в Москву на 75-летие Победы.

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"Я думаю, что для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно – к нам приехать", - отметил он.

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Ранее в МИД Украины предупредили, что накануне 75-й годовщины окончания Второй мировой войны Москва готовит масштабную информационную атаку "русского мира". Квинтэссенцией этой атаки будут торжества по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны. Кремль пытается максимально использовать эти дни для того, чтобы создать информационный повод для доказательства состоятельности так называемого "русского мира".

Напомним, новости "Сегодня" писали, как выглядит бывший немецкий Кенигсберг, который после Второй мировой отошел Советскому Союзу и стал российским.

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День победы парад Дональд Трамп вторая мировая война Владимир Путин

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