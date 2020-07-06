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Путин пристроил племянника главой партии в России

6 июля, 18:09

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Новый глава политсилы "Народ против коррупции" Роман Путин приходится сыном двоюродного брата президента РФ

Российский президент Владимир Путин продолжает пристраивать своих родственников на "злачные" места во власти – ранее у одного его племянника обнаружили 1,25 млрд рублей, а теперь другой его родственник огласил о политических амбициях и возглавил целую партию.

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Как сообщают российские СМИ, 5 июля по итогам тайного голосования в партии "Народ против коррупции" сына двоюродного брата президента Романа Путина избрали председателем политической силы на пятилетний срок.

"Роман Игоревич имеет большой опыт общественной и политической деятельности, в области государственной службы. Эффективный предприниматель. Партия получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов", – так аргументировали утверждение его кандидатуры.

При этом вступил Путин в партию всего за две недели до того – 21 июня.

Вероятнее всего, партия "Народ против коррупции" будет участвовать в следующих парламентских выборах в РФ, которые состоятся в сентябре 2021 года.

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В то же время, о его стремлении создать собственную партию стало известно еще в марте. Но еще тогда родственник Владимира Путина провел "красную линию", заявив, что альтернативы нынешнему хозяину Кремля нет, и поддержав линию власти и идею обнуления сроков президента.

О Романе Путине известно, что он работал в ФСБ и был советником губернатора Новосибирской области РФ на общественных началах. А в 2014 году он основал в Лондоне компанию Putin Consulting Ltd, но надолго в Великобритании ему зацепиться не удалось – очень скоро организация сменила название и переехала в Россию.

Напомним, ранее стало известно, что предполагаемая дочь Путина Екатерина Тихонова тоже устроилась госслужащей в совет по развитию физкультуры и массового спорта при правительстве РФ.

Также раньше новости "Сегодня" сообщали, что дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова устроилась на стажировку в Европейский парламент.

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Россия партия Госдума РФ Владимир Путин

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