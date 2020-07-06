Путин пристроил племянника главой партии в России

Российский президент Владимир Путин продолжает пристраивать своих родственников на "злачные" места во власти – ранее у одного его племянника обнаружили 1,25 млрд рублей, а теперь другой его родственник огласил о политических амбициях и возглавил целую партию.

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Как сообщают российские СМИ, 5 июля по итогам тайного голосования в партии "Народ против коррупции" сына двоюродного брата президента Романа Путина избрали председателем политической силы на пятилетний срок.

"Роман Игоревич имеет большой опыт общественной и политической деятельности, в области государственной службы. Эффективный предприниматель. Партия получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов", – так аргументировали утверждение его кандидатуры.

При этом вступил Путин в партию всего за две недели до того – 21 июня.

Вероятнее всего, партия "Народ против коррупции" будет участвовать в следующих парламентских выборах в РФ, которые состоятся в сентябре 2021 года.

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В то же время, о его стремлении создать собственную партию стало известно еще в марте. Но еще тогда родственник Владимира Путина провел "красную линию", заявив, что альтернативы нынешнему хозяину Кремля нет, и поддержав линию власти и идею обнуления сроков президента.

О Романе Путине известно, что он работал в ФСБ и был советником губернатора Новосибирской области РФ на общественных началах. А в 2014 году он основал в Лондоне компанию Putin Consulting Ltd, но надолго в Великобритании ему зацепиться не удалось – очень скоро организация сменила название и переехала в Россию.

Напомним, ранее стало известно, что предполагаемая дочь Путина Екатерина Тихонова тоже устроилась госслужащей в совет по развитию физкультуры и массового спорта при правительстве РФ.

Также раньше новости "Сегодня" сообщали, что дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова устроилась на стажировку в Европейский парламент.

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