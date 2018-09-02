Путин провел Кобзона в последний путь

Сегодня, 13:52

В церемонии прощания приняло участие руководство России

Владимир Путин с вдовой Иосифа Кобзона Нинель / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин с вдовой Иосифа Кобзона Нинель / Фото: kremlin.ru

В Москве в концертном зале имени Чайковского состоялась церемония прощания с Иосифом Кобзоном, который умер на 81-м году жизни

В церемонии приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу, сообщает meduza.io.

Отмечается, что президент РФ Владимир Путин постоял несколько минут у гроба, склонив голову, и возложил цветы.

Напомним, советский и российский певец, депутат Госдумы России Иосиф Кобзон умер в четверг, 30 августаПользователи соцсетей мгновенно отреагировали на смерть известного "политика", который поддерживал сепаратизм на Донбассе, неоднократно ездил к боевикам на оккупированные территории с концертами и всячески поддерживал боевые действия в Украине и агрессию России. В том числе и аннексию Крыма.

Мы сообщали, что в Донецке 31 августа в кафе "Сепар" произошел взрыв, в результате которого скончался главарь боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Пользователи соцсетей не обошли вниманием тот факт, что Захарченко умер вскоре после того, как скончался Иосиф Кобзон.

Как известно, в воскресенье утром в Донецк согнали бюджетников и школьников для участия в церемонии прощания с Захарченко. Поскольку траурное мероприятие проходит в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко, в центре города перекрыли движение автотранспорта и дежурят сотрудники скорой помощи.
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