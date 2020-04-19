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Путин рассказал о планах возродить СССР

19 апреля, 19:44

Станислав Кожемякин

Президент России назвал русский язык общим для всех постсоветских республик

Президент России Владимир Путин считает слияние бывших советских республик с его страной под видом интеграции "абсолютно естественным", поскольку, по его словам, это повысит их конкурентоспособность на рынке.

Об этом он заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на российском телевидении.

"Во всех странах (бывшего СССР. – Ред.)свободно говорят на русском языке. Это огромное преимущество. У нас общая, доставшаяся от единой страны инфраструктура транспорта, энергетики, связи – это еще одно колоссальное преимущество интеграции", – сказал он.

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По словам Путина, поглотить страны бывшего СССР России мешают "страхи по поводу возрождения Советского Союза и советской империи" и "сопротивление западных коллег".

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Отмечается, что интервью было записано 1 октября 2019 года, однако в телеэфир попало впервые.

Стоит отметить, что к так называемой интеграции с Россией готова только Беларусь – еще в 1999 году страны подписали Договор о Союзном государстве, однако за 20 лет так и не смогли объединиться окончательно. При этом белорусский президент Александр Лукашенко неоднократно резко высказывался о планах Кремля поглотить Минск.

При этом Путин, который ранее называл назвал распад СССР "трагедией века", ранее сам признался, что Советский Союз так и не смог догнать США в том, что касалось вооружений.

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Россия интеграция ссср советский союз Владимир Путин

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