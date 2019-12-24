Путин: Советский Союз всегда догонял США, теперь США догоняют Россию

Путин хвастается, что только у России есть гиперзвуковое оружие

Владимир Путин. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что по новейшим вооружениями Россия впервые опережает США. Об этом он заявил во вторник, 24 декабря, во время выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Вспоминая историю, хозяин Кремля признал тот факт, что Советский Союз всегда отставал от Соединенных Штатов Америки в развитии военных технологий. СССР всегда "догонял" американцев "по атомной бомбе, и по стратегической авиации, и по первым межконтинентальным ракетам". Но сейчас, уверяет Путин, ситуация изменилась.

"На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас. Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности – тем более", – заявил он.

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При этом российский лидер утверждает, ни Советский Союз, ни Российская Федерация никогда "не стремились создавать угрозы для других стран".

Напомним, минувшим летом Путин признал, что Москва не потянет гонку вооружений с Вашингтоном. "Сравните, сколько тратит на оборону Россия – около $48 миллиардов, и сколько США – более $700 миллиардов", – отметил он. При этом Запад тратить на армию все больше и больше – перед саммитом Альянса в Лондоне 4 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал рост оборонных расходов стран-членов блока на $400 млрд.

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