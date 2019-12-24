Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,28
25,78

Путин: Советский Союз всегда догонял США, теперь США догоняют Россию

24 декабря, 15:10

Путин хвастается, что только у России есть гиперзвуковое оружие

Владимир Путин. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Владимир Путин. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что по новейшим вооружениями Россия впервые опережает США. Об этом он заявил во вторник, 24 декабря, во время выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Вспоминая историю, хозяин Кремля признал тот факт, что Советский Союз всегда отставал от Соединенных Штатов Америки в развитии военных технологий. СССР всегда "догонял" американцев "по атомной бомбе, и по стратегической авиации, и по первым межконтинентальным ракетам". Но сейчас, уверяет Путин, ситуация изменилась.

"На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас. Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности – тем более", – заявил он.

Реклама

Читай также: Эксперт рассказал, как США втягивают Россию в гонку вооружений

В тренде
Американский посол в Германии назвал проевропейскими санкции США против "Северного потока – 2"
Укладка "Северного потока - 2". Архивное фото: Nord Stream 2 AG

При этом российский лидер утверждает, ни Советский Союз, ни Российская Федерация никогда "не стремились создавать угрозы для других стран".

Напомним, минувшим летом Путин признал, что Москва не потянет гонку вооружений с Вашингтоном. "Сравните, сколько тратит на оборону Россия – около $48 миллиардов, и сколько США – более $700 миллиардов", – отметил он. При этом Запад тратить на армию все больше и больше – перед саммитом Альянса в Лондоне 4 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал рост оборонных расходов стран-членов блока на $400 млрд.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия США оружие Владимир Путин гонка вооружений

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

МИД РФ по-хамски обратился к Зеленскому
МИД РФ по-хамски обратился к ЗеленскомуПолитика
Зеленский после разговора с Путиным дал комментарий российским журналистам
Зеленский после разговора с Путиным дал комментарий российским журналистамПолитика
Санкции в действии: Сингапур конфисковал у России пароход
Санкции в действии: Сингапур конфисковал у России пароходДругие страны
Пусть Россия зароет побольше денег: эксперт объяснил, почему США тянули с санкциями
Пусть Россия зароет побольше денег: эксперт объяснил, почему США тянули с санкциямиПолитика
В России заявили о готовности отменить санкции против Украины и назвали условие
В России заявили о готовности отменить санкции против Украины и назвали условиеПолитика
Переговоры по газу: эксперты объяснили, зачем нужна договоренность Зеленского и Путина
Переговоры по газу: эксперты объяснили, зачем нужна договоренность Зеленского и ПутинаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...