У МИД России истерика из-за слов Запада

Внешнеполитическое ведомство России резко отреагировало на призыв Германии, Канады, США и Франции сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипалей"

Достаточно резко отреагировали во внешнеполитическом ведомстве России на призыв целого ряда западных стран – Германии, Канады, США и Франции – к сотрудничеству с Великобританией по "делу Скрипалей".

В частности, как сообщает ТАСС, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала такое обращение "бредом".

"Полным абсурдом выглядело вчера на заседании Совета Безопасности заявление целого ряда государств, которые призвали Россию начать взаимодействие с британским следствием. Это абсолютное зазеркалье, это уже какой-то бред", – заявила она на пресс-брифинге 7 сентября.

Захарова отметила, что Россия опубликовала письменные запросы об ознакомлении с доказательной базой по расследованию отравления в Солсбери.

"Это, конечно, не соответствует дипломатической практике, но и то, что творит Лондон, не соответствует вообще никакой практике", – резюмировала она.

Напомним, что постпредставитель США при ООН Никки Хейли призвала Россию выдать Британии подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.

Также ранее сообщалось, что Великобритания намеревалась ознакомить Совет Безопасности ООН с новыми доказательствами по "делу Скрипаля".