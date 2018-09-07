У МИД России истерика из-за слов Запада

Сегодня, 12:13

Внешнеполитическое ведомство России резко отреагировало на призыв Германии, Канады, США и Франции сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипалей"

Фото: mid.ru
Фото: mid.ru

Достаточно резко отреагировали во внешнеполитическом ведомстве России на призыв целого ряда западных стран – Германии, Канады, США и Франции –  к сотрудничеству с Великобританией по "делу Скрипалей".

В частности, как сообщает ТАСС, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала такое обращение "бредом".

"Полным абсурдом выглядело вчера на заседании Совета Безопасности заявление целого ряда государств, которые призвали Россию начать взаимодействие с британским следствием. Это абсолютное зазеркалье, это уже какой-то бред", – заявила она на пресс-брифинге 7 сентября.

Захарова отметила, что Россия опубликовала письменные запросы об ознакомлении с доказательной базой по расследованию отравления в Солсбери.

"Это, конечно, не соответствует дипломатической практике, но и то, что творит Лондон, не соответствует вообще никакой практике", – резюмировала она.

Напомним, что постпредставитель США при ООН Никки Хейли призвала Россию выдать Британии подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.

Также ранее сообщалось, что Великобритания намеревалась ознакомить Совет Безопасности ООН с новыми доказательствами по "делу Скрипаля".
Россия, Великобритания, отравление, Скрипаль
Источник:

ТАСС

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