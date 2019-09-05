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Путин сделал заявление по мирному договору с Японией

5 сентября, 12:46

По словам президента РФ, есть масса вопросов, связанных с заключением мирного договора

/ Фото: AFP

Вопрос заключения мирного договора между РФ и Японией увязан, в том числе, с обязательствами Токио перед США и другими странами. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Комментируя выступление премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который призвал доверять стране восходящего солнца, Путин заметил, что Москва относится с пониманием "к таким добрым словам". "И мы, действительно, верим – это, действительно, доброе и очень хорошее пожелание", - подчеркнул президент РФ.

Однако, продолжил он, "есть масса вопросов, связанных с заключением мирного договора", которые не лежат только в плоскости двусторонних отношений Москвы и Токио.

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"Есть вопросы военного, оборонного характера, вопросы безопасности, и здесь мы должны учитывать и позицию третьих стран, и обязательства Японии перед третьими странами, в том числе перед Соединенными Штатами", – сказал Путин.

"Но мы действительно, и я, и Синдзо (Абэ, премьер Японии – Ред.), хотим ее (проблему мирного договора – Ред.) решить, и, как бы сложно это ни было, на основе Декларации 1956 года будем двигаться в направлении полноценного урегулирования всех наших отношений, будем стремиться к заключению мирного договора", – подчеркнул президент РФ.

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Напомним, ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ выразил желание заключить мирный договор с Российской Федерацией до окончания своей каденции, то есть до 2021 года, когда он покинет кресло главы правительства Страны восходящего солнца.

Мы также писали, что в прошлом году России разместила военную авиацию на острове Итуруп. Токио выразил Москве протест по этому поводу.

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Россия Япония Путин

Источник: ТАСС

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